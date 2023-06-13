طقس اليوم.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من عاصفة رملية شديدة

تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس الآن، مشيرة كثرت الرياح المحملة بالرمال والأتربة على شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر، يمكن أن تزداد شدتها مع مرور الوقت، لذلك ينتج عنها تدهور علي مستوى الرؤية الأفقية وتصل إلى حد العاصفة على بعض من هذه المناطق منها.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وسجلت الآن محافظة أسيوط نشاطا للرياح وسرعتها 40 كم / ساعة، وانخفضت الرؤية الأفقية، حيث وصلت الآن إلى 2000 متر بسبب الرمال والأتربة المثارة طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومن المتوقع أن تزداد شدتها مع تقدم الوقت لتعمل على تدهور مستوى الرؤية الأفقية وقد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق من شمال الصعيد.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أشارت الأقمار الصناعية عن استمرار سقوط الأمطار والبرق على السواحل الشمالية لمصر والدلتا والوجه البحري وصولا لمدن القناة والساحل الشمالي الشرقي وسيناء خلال الساعات القادمة.

وتؤكد الأرصاد الجوية علي المواطنين بتوخى الحيطة والحذر.

وأرجعت الأرصاد الجوية اضطراب حالة الطقس بسبب التأثر بمنخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، بجانب كتل هوائية جنوبية غربية، تؤدي إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة، قد تصل إلى العاصفة الترابية .

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال ساعات الذروة (من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا) على القاهرة 36 درجة مئوية، وتسجل السواحل الشمالية 28 درجة مئوية، وسوف تشهد محافظات الصعيد ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 44 درجة.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين القيادة بهدوء على الطرق السريعة والصحراوية، وتجنب التواجد أسفل اللوحات المعدنية وأعمدة الإنارة والمبانى المتهالكة، وارتداء الكمامات لمرضى الجهاز التنفسى والصدر والحساسية وجيوب الأنفية.

الطقس خلال الساعات القادمة

وكشفت الأرصاد الجوية عن أن العاصفة تؤدي إلى تدهور كبير في الرؤية الأفقية على الطرق بسبب الرمال المثارة الناتجة عن الرياح الهابطة من السحب الرعدية أو المنخفضات الحرارية والتدرج الكبير في الضغط الجوي، ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين عند انطلاق العاصفة الترابية والرملية بوضع الكمامة على الأنف والفم "واذا لم يكن معك كمامة في هذا الوقت لف منديل على أنفك وفمك أو أي قطعة قماش ومن الأفضل أن تبللها قليلا، وحماية العينين قدر الإمكان، واللجوء إلى أي مكان والاحتماء من الأتربة ومن سرعات الرياح العالية".

وشددت الأرصاد الجوية على قائدى السيارات تجنب القيادة أثناء انخفاض الرؤية الناتجة عن الرمال أو خلالها، وفى حال انطلاق العاصفة لابد من التحقق على الفور من حركة المرور حول السيارة (من الأمام والخلف والجانب) وتهدئة السرعة على الفور، والانسحاب من الطريق بأمان ولا تنتظر حتى تدهور الرؤية الأفقية ويؤدي ذلك إلى صعوبة الانسحاب، وعدم الوقوف في أول حارة من حارات الطرق وانتظر حتى تتحسن الرؤية.

ويجب أن يكون قائدو السيارات على دراية خاصة بالظروف الجوية المتغيرة والسفر بسرعات منخفضة، فيمكن أن تكون العواصف الترابية مخيفة، لكنها عادة ما تمر بسرعة إلى حد ما ويمكنك العودة إلى طريقك مرة أخرى.