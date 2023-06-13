خوف وتوتر يسيطر على طلاب الثانوية العامة قبل امتحان مادة الإحصاء بالإسكندرية

توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية علي لجان الامتحانات لاداء امتحان مادتي الاحصاء وهي مواد غير مضافة للمجموع .كان قد توافد قبل قليل الطلاب إلى لجان الامتحانات استعدادا لأداء امتحان مادة الاقتصاد والاحصاء، حيث تواجد الطلاب أمام المدارس استعداداً للدخول، فيما ساندت بعض الأمهات ابنائهم بالتواجد معهم وتحفيزهم وطمأنتهم قبل دخول اللجان. وسط إجراءات مشددة.

ويؤدىالطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري.

وقالت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، موضحة أنه من المقرر أن يؤدي الامتحان 56 ألف و579 طالب وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الادبى و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالب ودولى 2234 طالب.

وأكدت أنه تم الانتهاء من فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الاخري، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.