الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

بدء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بنظام "الأوبن بوك"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة، منذ قليل، أداء امتحان اللغة العربية في الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 بنظام الكتاب المفتوح. 

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كما بدأ طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، أداء الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية، ومادة مقاييس المفاهيم. 

ويؤدي امتحان اللغة العربية نحو 783 ألف طالب وطالبة بالشعبتين الأدبية والعلمية في ألفين و97 لجنة امتحانية بالمدارس بجميع المحافظات

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 تشديدات أمنية منذ الصباح الباكر قبل بدء امتحان اللغة العربية

وفتش القائمون على لجان امتحانات الثانوية العامة الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخولهم اللجان، ومن المقرر إعادة التفتيش بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على الامتحانات، لضمان عدم تواجد أي أجهزة إلكترونية

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حق الطالب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومنع الغش. 

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه وجه بأن تكون الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2023 واضحة وتتدرج بين السهل والصعب. 

وشدد وزير التربية والتعليم على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، ومراعاة وقت عدد الخطوات في الحل على الأسئلة المقالية. 

مواصفات امتحان اللغة العربية

تعتبر اللغة العربية مادة أساسية مضافة لمجموع شهادة الثانوية العامة المؤهل لتنسيق الجامعات، ويبلغ مجموع درجاتها 80 درجة، والنهاية الصغرى 40 درجة للنجاح. 

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال كتيبات المفاهيم التي توزع عليهم خلال الامتحان ويسلمونها بعد الانتهاء. 

ويتضمن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة العمليات العليا؛ لقياس مختلف مستويات المعرفة. 

ويشتمل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة على 85 في المائة أسئلة اختيار من متعدد يجاب عنها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا. 

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية في مادة اللغة العربية للثانوية العامة أربعة أسئلة مقالية بـ 10 درجات، و51 سؤالا موضوعيا بمجموع 70 درجة، ليصبح عدد الأسئلة 55 سؤالًا في إجمالي الامتحان. 

أما سؤال موضوع التعبير في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، فيطلب من الطالب كتابة مقدمة لموضوع محدد، على أن يخصص لهم عدة أسطر فقط.

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