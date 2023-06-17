137مواطن ومواطنة بقنا يغادرون لأداء مناسك الحج

قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مساء اليوم السبت، بتوديع حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك فريضة الحج للعام الهجري ١٤٤٤ ، وسط أجواء من الفرحة،وذلك من أمام ديوان عام المحافظة.

وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

مغادرة 137 مواطنًا لأداء مناسك الحج

وأكد محافظ قنا، إن عدد الحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام بلغ ١٣٧ حاجاَ من حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، بالإضافة الي عدد ٣ مشرفين من مديرية التضامن الاجتماعي.

وأوصي المحافظ ، المشرفين بضرورة تذليل كافة العقبات أمام الحجاج وكذلك مساعدتهم في أداء مناسك الحج و تلبية احتياجاتهم ، وتوفير جو من الراحه والسكينة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتمنى المحافظ، للحجاج السلامة خلال سفرهم ذهابا وعودة بمشيئة الله تعالي ، مقدما التهنئة للفائزين في قرعة التضامن الاجتماعي هذا العام، متمنيا لهم أداء المناسك بكل سهولة ويسر وأن يتقبل الله حِجهم ، والتمتع بالرحلة المباركة ، والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام.

المحافظ يُوصي بإتباع التعليمات

وأوصي باتباع الإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم وأدائهم للشعائر ، مطالبا اياهم بالدعاء لمصر وشعبها بالأمن والأمان والرخاء .

وسادت حالة من الفرحة بين حجاج بيت الله الحرام ، الذين حرصوا علي ارتداء ملابس بيضاء تيمنا بملابس الإحرام ، وودعهم ذويهم بالزغاريد، وذلك فرحة بحصولهم على الرحلة التي يتمنونها منذ سنوات.





