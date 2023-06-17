تحرير مخالفات لعدم الملتزمين بتعليمات السلامة بمحطات وقود قنا

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماع لجنة تسيير عمل مكتبة مصر العامة بقنا، وناقش فى اجتماع مماثل، مع وكيل وزارة القوى العاملة؛ لاستعراض موقف محطات الوقود من استيفاء تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأكد المحافظ، أن المكتبة تعد صرح ثقافي عظيم يضاف إلي القطاع الثقافي داخل المحافظة ، و الذي شهد بدوره طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية ، كان لها أثر فعال علي تغيير الموروثات الخاطئة لدي أهالي قنا.

معلومات عن مكتبة مصر العامة فى قنا

وأشار إلي أن الهدف من اجتماع اليوم هو تبادل الأفكار والرؤي حول الأنشطة التي يمكن تفعيلها في المكتبة بما يُسهم في تحقيق أكبر استفادة للجمهور، موجها المسئولين بالمكتبة ضرورة التنسيق ، وحسن إدارتها والحفاظ علي نظافتها بشكل دائم ، كما وجه بضرورة الأمثل لكل الامكانيات المتاحة بالمكتبة ، لتقديم خدمات ثقافية وتدريبية مختلفة لرواد المكتبة ، بما يسهم في اثراء الحركة الثقافية بالمحافظة .

وناقش المحافظ ، وضع لائحة تنظم عمل المكتبة ، من حيث الإشتراكات وتصنيفها وقيمة كل منها ، والامتيازات التي سيستفيد منها المشتركين ، والتي سيتم الإعلان عنها للجمهور فور اعتمادها ، كما تم الاتفاق علي ضرورة وضع لائحة مالية للمكتبة لتنظيم ايرادات المكتبة ومصروفاتها ، بما يضمن انتظام واستمرارية العمل بها ، من خلال الحفاظ علي جميع الأجهزة والمعدات الموجودة بها ، مؤكدا علي ضرورة عقد اجتماع دوري لأعضاء مجلس أمناء المكتبة لمتابعة انتظام سير العمل بالمكتبة ومعالجة أي قصور به .

وحضر الاجتماع، محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، وعدد من أساتذة جامعة جنوب الوادي، وبعض المختصين في الشئون المالية والإدارية والقانونية ، و جميع العاملين بالمكتبة .

محاضر لمخالفي تعليمات السلامة بمحطات الوقود

فى سياق ذي صلة، شدد محافظ قنا، على ضرورة مراجعة اشتراطات الحماية المدنية الخاصة بالمحال والمنشأت الخطرة وعالية الخطورة وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين بها ، للحد من تكرار الحرائق وحماية المواطنين من التعرض لأى أخطار محتملة.

وقال المحافظ، إنه لن يسمح ببدء تشغيل أيه منشأة أو محطة وقود إلا بعد التأكد من إستيفاء كافة اشتراطات الحماية المدنية، والسلامة والصحة المهنية.

وعقد المحافظ، اليوم السبت، اجتماعا، مع وكيل وزارة القوى العاملة ، لاستعراض موقف محطات الوقود من استيفاء تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك فى إطار متابعة أسباب حريق محطة وقود المعنا.

ولفت أحمد جابر وكيل وزارة القوي العاملة بقنا، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، بسرعة مراجعة إجراءات الأمان والسلامة بجميع محطات الوقود على مستوى المحافظة، تم المرور على عدد من محطات الوقود علي مستوى المحافظة، و تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

ونوه أنه سيتم المرور على جميع محطات الوقود المنشرة فى المراكز والقرى تباعًا، فضلا عن تنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن تعيين نسبة الـ5%..





