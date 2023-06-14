تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

يتقابل منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره الغيني مساء اليوم، بالجولة الخامسة من تصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا التى تقام فعالياتها بكوت ديفوار 2024.

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تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر أو(ياسر إبراهيم) - أحمد أبو الفتوح

في خط الوسط: حمدي فتحي - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو أو (تريزيجيه)

في الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش

ويعتلي منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات أمم أفريقيا برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب غينيا، الذي يشاركه الصدارة بنفس الرصيد.

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الخامسة

1- مصر ـ 9 نقاط

2- غينيا ـ 9 نقاط

3- مالاوي ـ 3 نقاط

4- إثيوبيا ـ 3 نقاط

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى مراكش المغربية، استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا.

ويترأس بعثة بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ويرافقها حازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف علي المنتخب.

واستقبل بعثة منتخب مصر مستشار السفارة أحمد مبارك وعدد من مسئولو الاتحاد المغربي، ووجه خالد الدرندلي وحازم امام ومحمد غرابه مدير المنتخب الشكر للسفارة والاتحاد المغربي على حسن الاستقبال وتسهيل إجراءات البعثة في مطار مراكش.

وحسم منتخب مصر نتيجة مباراة الجولة الأولى في الظهور الأول لإيهاب جلال مدرب الفراعنه وانتصر على نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعه مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت المغرب.

وتُذاع مباراة مصر وغينيا من خلال قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة للبطولات الأفريقية.

قائمة منتخب مصر لمباراة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمود كهربا- أحمد ياسر ريان - مصطفى محمد.