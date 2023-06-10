فيتوريا يستقبل اللاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب

حرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ومحمد غرابة، مدير المنتخب، على استقبال اللاعبين الجدد في المعسكر المقام حاليًا بالقاهرة استعدادًا لمباراة غينيا المقرر لها ١٤ يونيو الجاري والمقرر إقامتها بمراكش بالمغرب في إطار مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار.



فيتوريا مع لاعبي المنتخب



وتشهد قائمة منتخب مصر تواجد ٦ لاعبين في صفوف المنتخب تحت قيادة فيتوريا للمرة الأولى:



وهم محمد أبو جبل ومهند لاشين وأحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعي وغنام محمد ومحمد رضا بوبو.



١٨ لاعبًا:



وانتظم ١٨ لاعبًا في معسكر المنتخب وهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان وهشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، على أن ينتظم على جبر في المعسكر غدًا.



فيتوريا لأحمد حجازي: "ننتظر عودتك أقوى":

علق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عبر صفحته بإنستجرام موجهًا رسالة لأحمد حجازي، قائد منتخب مصر واتحاد جدة السعودي، عقب إجرائه عملية الرباط الصليبي.

ويستعد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر لمواجهة غينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية من دون مدافعه أحمد حجازي بسبب الإصابة.

ووجه روي فيتوريا رسالة إلى أحمد حجازي بعد عملية الرباط الصليبي قائلًا: "أحمد حجازي أتمنى لك الشفاء العاجل وننتظر عودتك أقوى".

وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي، مساء الجمعة، خضوع المدافع المصري أحمد حجازي، لعملية جراحية ناجحة، فى الرباط الصليبي للركبة اليسري، يوم الأربعاء الماضي، فى العاصمة الإنجليزية لندن.

وأصدر نادى الاتحاد، بيانًا رسميًا، جاء فيه: "أجرى اللاعب أحمد حجازي، يوم الأربعاء الماضي، عملية جراحية فى الرباط الصليبي للركبة اليسري، تحت إشراف الجراح الإنجليزي، اندي ويليامز، فى العاصمة البريطانية لندن تكللت بحمد الله بالنجاح".

وأضاف: "سوف يخضع اللاعب خلال المرحلة المقبلة، لبرنامج علاجي، وتأهيلي قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية".









