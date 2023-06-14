ليس صلاح.. أليسون يحصد جائزة لاعب الموسم في ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، فوز البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق، بجائزة أفضل لاعب في الريدز بتصويت الجماهير لموسم 2022-2023.

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وأعلن النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، إن أليسون بيكر توج بالجائزة لأول مرة في مسيرته مع الريدز، بعدما احتل صدارة استطلاع رأي الجماهير.

وتمكن حارس الريدز التفوق على، المصري محمد صلاح جناح الريدز، الذي جاء في المركز الثاني، بينما جاء ألكسندر أرنولد في المركز الثالث.

ماذا قدم أليسون بيكر مع ليفربول هذا الموسم؟

تمكن حارس عرين ليفربول صاحب الـ 30 عامًا، من الحفاظ على شباكه نظيفة في 17 مباراة مع الريدز، في جميع المسابقات، من أصل 47 مباراة لعبها مع الفريق، في جميع المسابقات المحلية والأوربية.

واستطاع أليسون المحافظة على مستواه على مدار الموسم، وتمكن من تحقيق جائزة لاعب الشهر، في ليفربول بأكتوبر الماضي، كما انه في نفس الشهر، قدم أسيست حاسم لصلاح، صاحب هدف الفوز على مانشستر سيتي في "الأنفيلد".

وكان أليسون قد انضم لصفوف ليفربول في صيف 2018، قادمًا من روما الإيطالي مقابل 62.50 مليون يورو.

مركز ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وأنهى ليفربول منافسات البريميرليج، في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة.

ولم يتمكن الريدز، في الحصول على مركز يضمن تأهل الفريق للمشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

محمد صلاح

تمكن النجم المصري محمد صلاح، من الفوز بجائزة أحسن لاعب في ليفربول، للموسم الكروي السابق 2021/2022 ، بتصويت الجماهير، بعد أن سجل 31 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.