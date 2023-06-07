ميسي يحسم وجهته المقبلة بين برشلونة والهلال وانتر ميامي

حسم النجم ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان السابق، وجهته المقبله بعد العروض الخيالية التي تلقاها الأرجنتيني في الساعات الأخيره وخلال شهر يونيو الجاري 2023.

انتهى عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بشكل نهائي مع نهاية الموسم المنقضي، وكان أمام اللاعب 3 عروض مغريه وهي برشلونة الإسباني حيث محاولة استعادة الامجاد في كتالونيا.

وقف العالم مذهولًا أمام تفاصيل العروض المقدمة للاعب الأرجنتيني من المنطقة العربية سواء نادي الهلال السعودي، أو فريق انتر ميامي الأمريكي الذي يعود لمالكه ديفيد بيكهام.

ميسي يفاصيل بين 3 عروض

تتصارع الأندية في الحصول على توقيع صاحب الـ 35 عام، والذي قد يكون لأول مرة خارج قارة أوروبا بعد الانتقال لبرشلونة وهو في عمر الـ 13 عام.

عرض الهلال على ميسي راتب سنوي قدره 400 مليون يورو للانتقال للدوري السعودي، وتكرار كلاسيكو الأرض بين كريستيانو رونالدو وليونيل، بجانب بعض المميزات الأخرى منها عقد يمتد لموسمين.

في حين وقف اللاعب أمام عرض برشلونة الذي كان سقدم راتب سنوي قدره 13 مليون يورو في الموسم الواحد، بجانب نسبة من الأموال التي يجلبها النادي من التسويق، لكنه سيعود لجمهوره الأول والأخير.

على الجانب الأخر الأعرض الأكثر غرابة في تاريخ كرة القدم، والأكثر إغراءًا على الإطلاق، وهو عرض فريق انتر ميامي الأمريكي وفيه سيحصل ميسي على عائد سنوي قدره 200 مليون دولار هي عائد ثابت سنوي من شركة آبل، وذلك بعد وصول الشركة لحد معين من الاشتراكات لمشاهدة المسابقة ومن بعدها سيحصل اللاعب على ذلك العائد، خاصة وان الجميع سيشاهد المباريات على هذا التطبيق.

ميسي يحسم وجهته المقبلة

أكدت مصادر مقربه من اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه وافق بالفعل على عرض انتر ميامي، بسبب التفاصيل الخيالية في العرض المقدم له، والتي لم يحصل عليها لاعب حتى الآن.

يذكر أن ميسي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر 2022، وحصل على سبع كرات ذهبية في مسيرته، بجانب عدد كبير من البطولات والانجازات الشخصية الأخرى.



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