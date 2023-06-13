تدريب مفتوح للمنتخب الأوليمبي غدًا

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي ميكالى فتح التدريب غدا لمختلف وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة من بدايته فى السادسة مساء باستاد الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل الى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابع.



ويختتم المنتخب استعداده غدا للقاء غانا وديا بعد غد الخميس قبل أن يمنح الجهاز الفني اللاعبين راحة بعد المباراة قبل السفر فى مساء اليوم التالى " الجمعة " إلى الرباط لإجراء معسكر أخير بها يتخلله لقاء ودى مع الكونغو ثم يسافر المنتخب إلى مدينة طنجة التى تستضيف مباريات مجموعته.



على صعيد متصل قرر الجهاز الفني استدعاء عمر فايد لاعب المقاولون العرب بدلا من احمد سيد عبد النبي لاعب الداخلية بناء على الفحوصات الطبية التى أجراها د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب والتى أكدت أن اللاعب مصاب بجذع فى الرباط الداخلى ويحتاج للعلاج أكثر من ثلاثة أسابيع وهى إصابة تعرض لها خلال مشاركته مع ناديه ..تجدر الإشارة إلى أن غدا الاربعاء الموافق 14 يونيو الجاري هو الموعد النهائي لإرسال القائمة .

المنتخب الأولمبي يستدعي مدافع المقاولون العرب



وتلقي اليوم نادي المقاولون العرب خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد استدعاء عمر فايد مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي لمعسكر المنتخب المقام حاليا بالإسكندرية في إطار الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 يونيو الحالي وحتى 10 يوليو القادم.

وكانت القائمة التي أعلن عنها المدرب البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قد شهدت انضمام ثلاثي المقاولون العرب محمد أحمد السيد (سيحا ) وأحمد فوزي واحمد عاطف (قطه ) قبل أن ينضم إليهم عمر فايد ليصبح نادي المقاولون العرب ممثلا بأربع لاعبين في المعسكر وهو مايعكس اهتمام الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن شوقي غريب بمنح الفرصة للعناصر الشابة في بناء فريق يستعيد أمجاد قلعة ذئاب الجبل.