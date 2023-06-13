خطوة وحيدة تفصل حمدي فتحي عن الوكرة القطري

اقترب نادي الوكرة القطري من الحصول على خدمات حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويتبقى فقط الوصول إلى اتفاق مادي نهائي بين الناديين لإتمام الصفقة.





ويرغب النادي القطري في دفع 3 ملايين دولار، بينما ترغب إدارة الأهلي في رفع القيمة المطلوبة إلى 5 ملايين.

ورحب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بانتقال اللاعب حال توافر البديل المطلوب في الانتقالات الحالية لاستقرار الفريق فنيًا.

السوبر الأفريقي:

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء أحد أيام ١١، ١٢، ١٣ من شهر أغسطس المقبل، على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ولم يحدد الاتحاد الأفريقي للعبة حتى الآن المكان الخاص بإقامة المواجهة سواء في القاهرة باعتبار أن فريق الأهلي هو المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا وصاحب الأرض، أو إقامتها في إحدى دول الخليج لأغراض تسويقية على غرار الأعوام الماضية.

بينما يخوض فريق اتحاد العاصمة الجزائري مواجهة أغسطس المقبل باعتباره الفريق المتوج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية.

استقبال لاعبي المنتخب للأهلي ..

وقام لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، باستقبال وتهنئة بعثة الأحمر بمناسبة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي الأحمر.

وتزامن وجود بعثة المنتخب في مطار القاهرة للسفر إلى دولة المغرب صباح الأمس مع توقيت وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مواجهة غينيا غدًا الثلاثاء 14 يونيو الجاري في دولة المغرب لحساب منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

ونجح الأهلي أول أمس الأحد في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب تعادله مع الوداد المغربي بهدف لمثله في مواجهة الإياب عبر رأسية المدافع محمد عبدالمنعم، بينما كان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب باستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف عبر كل من بيرسي تاو الذي سجل في الوقت البديل من زمن شوط اللقاء الأول ومحمود عبدالمنعم كهربا مع بداية مجريات شوط اللقاء الثاني.