تريزيجيه: لا بديل عن الفوز على عينيا لضمان التأهل لأمم إفريقيا

تحدت محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر لكرة القدم عن مواجهة الفراعنة وغينيا والتي ستقام غدا على الملعب الكبير بمراكش في إطار منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

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وقال تريزيجيه في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم قبل مواجهة غينيا: " لابد من تحقيق الفوز غدا لضمان التأهل لكأس الأمم الأفريقية ".

وأضاف نجم منتخب مصر: " جميع اللاعبين جاهزين للمباراة ونسعي لتقديم كل شئ لمنتخب بلدنا ، لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي في منتخب مصر والكل على قلب رجل واحد ".

وتابع محمود تريزيجيه : " الجهاز الفني شرح لنا كل كبيرة وصغيرة عن المنافس ونحترم كل المنتخبات ".

وأتم حديثه قائلًا: " لم يعد هناك منتخبات صغيرة وكل الفرق تتطور وتسعي لتقديم الأفضل ".

قائمة منتخب مصر لمباراة غينيا

حراسة المرمى: "محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل".

خط الدفاع: "محمد هاني، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح".

خط الوسط: "مروان عطية، مهند لاشين، حمدي فتحي، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا".

خط الهجوم: "أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد".

ويحتاج المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا إلى الانتصار في المواجهة أو التعادل على أقل تقدير لضمان حسم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية .

وتقام المباراة بين مصر وغينيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغينيا



مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023 تُنقل فقط وحصريًا عبر قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة مصر وغينيا من خلال قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة للبطولات الأفريقية.



ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

ويحتل المنتخب الوطني صدارة ترتيب المجموعة بـ 9 نقاط.

يليه المنتخب الغيني وصيفًا بالنقاط ذاتها.

مالاوي في الترتيب الثالث بـ 3 نقاط.

إثيوبيا رابعًا بـ 3 نقاط.

