جالطة سراي يحدد موقفه من استمرار مصطفى محمد

استقر نادي جالطة سراي التركي على استمرار اللاعب الدولي مصطفى محمد، مهاجم الفريق معهم، ذلك بعد نهاية إعارته من صفوف نادي نانت الفرنسي.



ويستعد جالطة سراي لمباريات تصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بعد تتويجه ببطولة الدوري التركي.

وتابعت التقارير، أن مصطفى محمد أصبح المهاجم الأول في صفوف جالطة سراي في الوقت الحالي، بعدما قرر نادي نانت عدم تفعيل بند شراء اللاعب من النادي التركي، وعليه سيعود مصطفى محمد إلى صفوف الفريق بعد نهاية إعارته مع نانت.



وأضافت ، أن مدرب جالطة سراي، أوكان بوروك قرر أن يجهز اللاعب الدولي مصطفى محمد للمباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.



ومن المقرر أن ينضم مصطفى محمد إلى معسكر جالطة سراي بشكل طبيعي من جديد، بعد رفض النادي التركي فكرة بيع اللاعب المصري بشكل نهائي لنانت بأقل من 5 ملايين و750 ألف يورو.



وأحرز مصطفى محمد 11 هدفا وصنع 5 آخري، في 51 لقاء، في جميع المسابقات ، مع نانت الفرنسي ويريد الظهور بشكل مميز بعد عودته إلى صفوف نادي جالطة سراي التركي في الفترة المقبلة.



نانت يفلت من الهبوط بالدوري الفرنسي في غياب مصطفى محمد

كان نادي نانت أفلت من الهبوط بمسابقة الدوري الفرنسي بعد فوزه الصعب على حساب أنجيه في الجولة الختامية .

وفاز نانت على أنجيه بهدف سجله اللاعب جاناجو في الدقيقة 16، في المباراة التي غاب عنها مصطفى محمد وظل على مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة.

وأكد نانت بقاؤه في الدوري الفرنسي بعد إنهاء الموسم الحالي في المركز الـ 16 برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أوكسير الذي هبط مع أجاكسيو وتروا وأنجيه.





ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت الفرنسي بعد نهاية الموسم؟

تواجد مصطفى محمد مع نانت في الموسم الحالي في 48 مباراة في مختلف المسابقات استطاع تسجيل 11 هدفًا وصنع 5 آخرين، وعلى مستوى الدوري الفرنسي فإن مصطفى محمد نجح في تسجيل 8 أهداف مع نانت خلال الموسم الحالي فى الدوري الفرنسي، ليصبح الهداف التاريخي للاعبين المصريين فى البطولة.