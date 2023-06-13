كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وغينيا غدًا بتصفيات أمم أفريقيا

يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره الغيني مساء غد الأربعاء لحساب منافسات مجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا العام المقبل.





ومن المقرر أن يستضيف الملعب الكبير لمدينة مراكش المغربية مباراة غينيا ومصر، والتي تأتي لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات القارية إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المنتظر إقامتها في ساحل العاج.

وضمت قائمة المنتخب الوطني للمواجهة كل من :

حراسة المرمى: "محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل".

خط الدفاع: "محمد هاني، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح".

خط الوسط: "مروان عطية، مهند لاشين، حمدي فتحي، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا".

خط الهجوم: "أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد".

ويحتاج المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا إلى الانتصار في المواجهة أو التعادل على أقل تقدير لضمان حسم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية .

ترتيب المجموعة الرابعة ..

ويحتل المنتخب الوطني صدارة ترتيب المجموعة بـ 9 نقاط.

يليه المنتخب الغيني وصيفًا بالنقاط ذاتها.

مالاوي في الترتيب الثالث بـ 3 نقاط.

إثيوبيا رابعًا بـ 3 نقاط.

التشكيل المتوقع لمصر في المواجهة..

ومن المتوقع أن يبدأ فيتوريا المواجهة بكل من ..

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح

الوسط : مروان عطية - حمدي فتحي - محمود حمادة

الهجوم : عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح