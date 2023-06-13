عاجل
إعصار بحر العرب من محطة الفضاء الدولية (شاهد)
الثلاثاء 13 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وغينيا غدًا بتصفيات أمم أفريقيا

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني

يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره الغيني مساء غد الأربعاء لحساب منافسات مجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا العام المقبل.
 

txt

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطني إلى المغرب

txt

رابيو يغيب عن المنتخب الفرنسي لهذا السبب

txt

ثلاثي المقاولون العرب يزين قائمة المنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الأفريقية

txt

ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي النهائية لبطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس

txt

عمر فايد في تدريبات المنتخب الوطني الأول

txt

وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني قببل المباراة الهامة بتصفيات أمم أفريقيا


ومن المقرر أن يستضيف الملعب الكبير لمدينة مراكش المغربية مباراة غينيا ومصر، والتي تأتي لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات القارية إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المنتظر إقامتها في ساحل العاج.

وضمت قائمة المنتخب الوطني للمواجهة كل من :

حراسة المرمى: "محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل".
خط الدفاع: "محمد هاني، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح".
خط الوسط: "مروان عطية، مهند لاشين، حمدي فتحي، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا".
خط الهجوم: "أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد".

ويحتاج المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا إلى الانتصار في المواجهة أو التعادل على أقل تقدير لضمان حسم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية .

ترتيب المجموعة الرابعة ..

ويحتل المنتخب الوطني صدارة ترتيب المجموعة بـ 9 نقاط.
يليه المنتخب الغيني وصيفًا بالنقاط ذاتها.
مالاوي في الترتيب الثالث بـ 3 نقاط.
إثيوبيا رابعًا بـ 3 نقاط.

التشكيل المتوقع لمصر في المواجهة..

ومن المتوقع أن يبدأ فيتوريا المواجهة بكل من ..

حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح
الوسط : مروان عطية - حمدي فتحي - محمود حمادة
الهجوم : عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

مواد متعلقة

فيتوريا يستقبل اللاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب
الجريدة الورقية