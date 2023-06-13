القناة الناقلة لمواجهة مصر وغينيا غدًا بتصفيات أفريقيا

في مواجهة هامة مرتقبة ، يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره الغيني في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، لحساب منافسات الجولة المجموعة الرابعة من التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار المنتظر إقامتها العام المقبل.



ومن المقرر أن تنقل قناة “بي إن سبورتس 4” المباراة ، باعتبارها الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ويحتاج المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا إلى الانتصار في مواجهة الغد أو تحقيق التعادل على أقل تقدير لضمان حسم التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في المواجهة كل من ..

حراسة المرمى: "محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل".

خط الدفاع: "محمد هاني، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح".

خط الوسط: "مروان عطية، مهند لاشين، حمدي فتحي، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا".

خط الهجوم: "أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد".



ويحتل المنتخب الوطني صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط. يليه المنتخب الغيني في الترتيب الثاني بالنقاط ذاتها لن فارق الأهداف يأتي لصالح المنتخب الوطني ، مالاوي في الترتيب الثالث بـ 3 نقاط ، إثيوبيا رابعًا وأخيرًا بـ 3 نقاط.