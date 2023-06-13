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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أغسطس المقبل.. مواجهة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

كأس السوبر الأفريقي
كأس السوبر الأفريقي

 يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء أحد أيام ١١، ١٢، ١٣ أغسطس المقبل، على لقب كأس السوبر الأفريقي.

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 ولم يعلن الاتحاد الأفريقي للعبة حتى الآن عن مكان إقامة المواجهة سواء في القاهرة باعتبار الأهلي صاحب الأرض والمتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، أو إقامتها في إحدى دول الخليج.

 بينما يخوض فريق اتحاد العاصمة المواجهة باعتباره الفريق المتوج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية.

 استقبال وزير الرياضة..

 واستقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فور وصولها إلى مطار القاهرة الدولي صباح الأمس، قادمة من المغرب بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

 وقام وزير الشباب والرياضة بتهنئة محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي رافق البعثة خلال وجودها بالمغرب، وكذلك أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين بعد ظهورهم بشكل مشرف للكرة المصرية والفوز باللقب القاري للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي.

 وتوج الأحمر أول أمس الأحد بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله أمام الوداد المغربي بهدف لمثله بعد أن كان متأخرًا بهدف يحيى عطية الله ليدرك محمد عبدالمنعم هدف التعادل للأحمر عند الدقيقة ٧٨.

 بينما نجح الأهلي في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب باستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف واحد عبر كل من بيرسي تاو الذي سجل في الوقت البديل لشوط اللقاء الأول ومحمود عبدالمنعم كهربا الذي سجل ثاني الأهداف مع بداية أحداث الشوط الثاني.

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