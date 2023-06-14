مصر وغينيا.. موعد المباراة اليوم الأربعاء في تصفيات أمم إفريقيا

يواجه منتخب مصر اليوم الأربعاء، منتخب غينيا، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان من المفترض إقامة المباراة في غينيا، ولكن بسبب أزمة عدم حصول الملاعب الغينية على الرخصة الأفريقية تم نقل المباراة لخارج البلاد لتقام في المغرب.

وتحتاج كل من مصر وغينيا لضمان التأهل رسميًا إلى أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار إلى نقطة واحدة، ما يعني أن التعادل يكفيهما للتأهل معا.



موعد مباراة منتخب مصر وغينيا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا فى التاسعة مساء اليوم الاربعاء على الملعب الكبير بمدينة مراكش بالمغرب، فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغينيا

مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023 تُنقل فقط وحصريًا عبر قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة.



ومن المقرر أن تُنقل مباراة مصر وغينيا من خلال قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة للبطولات الأفريقية.

قائمة مصر لمباراة غينيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمود كهربا- أحمد ياسر ريان - مصطفى محمد.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

ويحتل المنتخب الوطني صدارة ترتيب المجموعة بـ 9 نقاط.

يليه المنتخب الغيني وصيفًا بالنقاط ذاتها.

مالاوي في الترتيب الثالث بـ 3 نقاط.

إثيوبيا رابعًا بـ 3 نقاط.

