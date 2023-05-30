أحمد حجازي يغيب عن مباراة اتحاد جدة الأخيرة في الدوري السعودي

أحمد حجازي

باتت مشاركة الدولي المصري أحمد حجازي قائد اتحاد جدة غير مؤكدة أمام نظيره الطائي، المقرر له غدا الأربعاء في ختام مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في مدينة جدة.









عقب نهاية اللقاء، تبدأ مراسم تتويج العميد بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب 14 عاما.



ويتواجد حجازي قائد الاتحاد داخل عيادة النادي السعودي، بسبب إصابته في الركبة ، ولم يتضح الأمر بشأن مشاركته في المران الأخير، والمقرر إقامته اليوم.





بعد حسم الدولي، قرر المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، فرض تدريبات تريفيهية واستشفائية على اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الفيحاء يوم السبت الماضي والتي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح العميد.



وتابعت التقارير، أن اللاعبين خضعوا للتدريبات الاعتيادية واشتملت على الجوانب اللياقية والفنية، استعدادا للمباراة الختامية في الدوري السعودي ضد الطائي.



وتوج الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد رفقة الاتحاد بلقب الدوري السعودي، بعد انتصار العميد على الفيحاء بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة، ضمن الجولة الثانية والعشرين، وقبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.



وغاب فريق الاتحاد عن التتويج بالدوري السعودي، بعد غياب 14 عاما، منذ دوري موسم 2008-2009، ليضمن المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا، بجانب أندية، الهلال، والفيحاء، والنصر.



وتأهل فريق الاتحاد بشكل رسمي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في السعودية، بعدما توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح نادي اتحاد جدة الذي يضم في صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد ، في التتويج بلقب الدوري السعودي للمرة التاسعة في تاريخه وبعد فترة غياب طويلة.

وبلغت قيمة المكافآت التي رصدها الاتحاد للاعبيه عقب التتويج بالدوري ، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية، وتقرر أن يحصل كل لاعب في قائمة النمور على قيمة نادية تقدر من 100 إلى 150 ألف ريال سعودي.

وتوج الاتحاد بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى من غياب دام 14 عاما، عقب الفوز على منافسه الفيحاء بثلاثية من دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما السبت الماضي لحساب منافسات الجولة الـ29 من المسابقة السعودية.





