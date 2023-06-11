إتحاد المستثمرات العرب يشارك فى ندوة الاستثمار العربى الصينى بالرياض

عقد وفد إتحاد المستثمرات العرب، برئاسة الدكتورة هدى يسي، لقاء موسع مع كلا من وزير الاستثمار السعودى خالد بن عبد العزيز الفالح، وأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي أحمد النى.

وتضمن وفد اتحاد المستثمرات العرب كل من دكتورة مها طاهر أمين عام الاتحاد. المهندس و علي زين العابدين عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب ورئيس لجنة الطاقة و دكتور جمال الكناني نائب رئيس لجنه الزراعة و دكتور مصطفي المصري عضو لجنة رجال الأعمال بالاتحاد و عبد العزيز السيد عضو الاتحاد ورئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الاتحاد فى فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الثامنة لندوة الاستثمار العربي الصينى بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وصرحت دكتورة هدى يسي، أن لقاء وزير الاستثمار السعودى تناول عرض خطة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة والتعاون فى إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة .

وقالت إن الإحصاءات تشير إلى وجود حوالى 1.4 مليار دولار الاستثمارات المصرية فى المملكة العربية السعودية فى مختلف القطاعات الاقتصادية واستثمارات سعودية فى مصر تقدر بحوالي 6 مليار دولار.

وأكدت أن العلاقات العربية الصينية والعلاقات العربية بعضها البعض أصبحت تمثل أهمية كبرى فى ظل التحديات الراهنة و لمواجهة التحديات السلبية للأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وخلال اللقاء ألقت دكتورة هدى يسي الضوء حول المؤتمر السنوى للاتحاد فى دورته ال 26 " الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى "الشباب محور التنمية ..الفرص والتحديات ، الذى يعقد برعاية كريمة من مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية ويعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر فى مدينة شرم الشيخ

وأشارت إلى أهمية المؤتمر فى تعبئة كافة قدرات التعاون الكامنة ما بين الدول العربية والافريقية والدولية ومنها الصين.

وأوضحت أن مبادرة عشانك يابلدى تدعم السياحة بشكل عام بين الدول العربية والافريقية ، والعلاجية بشكل خاص لدعم التنمية المستدامة، ويعمل حول السياحة القطاع الصناعى مما يؤكد على استدامة التنمية ويعمل الاتحاد لدعم كافة القطاعات الصناعية والزراعة والإنتاجية وتعد من ضمن محاور المؤتمر دعم قطاع السياحة والاستثمار فى السياحة بهدف دعم التنمية بشكل عام .

وأضافت قائلة : " أن مؤتمر الاتحاد يهدف أيضا إلى دعم الصناعة والاستثمار العربي المشترك وزيادة معدلات التبادل التجارى بين الدول العربية بهدف الوصول للسوق العربية المشتركة، إلى جانب أولوية لمحور الأمن الغذائى الذى يمثل من أهم أولوياتنا ونحن كعرب يمكن أن نكون سلة غذاء العالم" .

ومن جانبه قام الوزير السعودى خالد الفالح بعرض المزايا والفرص الاستثمارية فى المملكة، مشيراً إلى أنه فى ظل رؤية المملكة 2030 من المستهدف جذب حوالى 3.4 تريليون دولار استثمارات مباشرة في كل قطاع من قطاعات المملكة وتقليل الاعتماد على النفط

وأبدى وزير الاستثمار خالد الفالح اهتمامه بمؤتمر اتحاد المستثمرات العرب في شرم الشيخ ودوره فى دعم التعاون والتكامل المنشود في ظل التحديات التي تواجه دول العالم وتنعكس تداعياتها على دول المنطقة العربية .

وأعرب عن أهمية التواجد السعودى بالمؤتمر في تحقيق التعاون المنشود .

ومن ناحية أخرى تناولت دكتورة هدى يسي مع السفير محمدي النى أجندة أعمال مؤتمر الاتحاد بشرم الشيخ ، الذى يعقد برعايته أيضا والموضوعات الرئيسية التى سيتم تناولها بما يحقق التكامل الاقتصادي العربي العربي المشترك والعربي الإفريقي .