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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي النهائية لبطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن قائمة المنتخب الأولمبي النهائية لبطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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 قائمة المنتخب الأولمبي النهائية لبطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس:

 

 وتضم قائمة المنتخب الأولمبي النهائية لبطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 23 لاعبًا وهم:

  حمزة علاء، وعلي يحيى، ومحمد أحمد السيد، ومحمد أشرف، ومحمد مغربي، وحسام عبدالمجيد، وحاتم سكر، ومحمد طارق، وأحمد عيد، وأحمد سيد عبدالنبي، ومحمد سمير، وإبراهيم عادل، ومحمود صابر، وعماد ميهوب، وأحمد نبيل كوكا، ومصطفى سعد، ومحمد شحاتة، ومحمود جهاد ، وعلي زعزع، وأحمد فوزي، وأحمد عاطف، وعبدالرحمن عاطف، وأسامة فيصل.

 وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي، قد عقد اجتماعًا بحضور محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي، والبرازيلي ميكالي، المدير الفني لاستعراض ترتيبات المرحلة القادمة، والاستعدادات النهائية لبطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس.

 

 المنتخب الأولمبي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024:

 ومن المقرر أن يدخل المنتخب الأولمبي معسكرًا مغلقًا يوم 12 يونيو المقبل خلال فترة التوقف الدولي، واستعرض محمود حرب، المدير الإداري أماكن الإقامة  والتدريبات والمباريات في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس.

 مجموعة المنتخب الأولمبي في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس:

 ويلعب المنتخب الأولمبي في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس، مع منتخب  مالي ومنتخب النيجر ومنتخب الجابون.

 ومن المقرر أن يتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس، إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا لحجز التذكرة الرابعة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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 قائمة المنتخب الأولمبي النهائية لبطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس

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