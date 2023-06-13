حقيقة اهتمام باريس سان جيرمان بضم محمد صلاح

أنتشرت أنباء عن اهتمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالتعاقد مع الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد رحيله نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف إنترميامي الأمريكي مع إمكانية رحيل كيليان مبابي.



وتابعت التقارير الفرنسية، أن ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان لم يقطع اتصالاته مع الدولي محمد صلاح منذ ألتقى الطرفين في وقت سابق، خاصة أن الخليفي يعمل على تدعيم صفوف الفريق الباريسي بصفقات من العيار الثقيل.



وأضافت التقارير، أنه اتصالات باريس سان جيرمان مع محمد صلاح لم تنتهي منذ كأس العالم الأخيرة، لكن إتمام الصفقة يعمل على دعم صفوفه، لكن إبرام الصفقة أمر صبع، واللاعب لم يكتفي الاستماع فقط إلى العرض.



وتابعت، أن مالك باريس سان جيرمان ناقش مع صلاح إمكانية التعاقد مع كبديل بعد رحيل ليونيل ميسي عن الفريق الباريسي، بعدما أعلن نادي إنترميامي الأمريكي بشكل رسمي.





باريس سان جيرمان يودع ميسي



ودع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي قبل خوض مباراته الأخيرة بقميص الفريق الباريسي، ضمن منافسات الجولة الـ 38 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

ليونيل ميسي قضى موسمين بقميص باريس سان جيرمان، منذ رحيله عن برشلونة، ليبحث النجم الأرجنتيني عن وجهة جديدة لم تحسم بعد لكنها لن تخرج عن العودة إلى برشلونة أو الذهاب إلى الدوري السعودي.

وترك باريس سان جيرمان عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي رسالة وداعية إلى ليونيل ميسي، "بعد موسمين في العاصمة الفرنسية، تصل مغامرة ليو ميسي وباريس سان جيرمان إلى نهايتها مع ختام موسم 2022-2023 والنادي يتمنى، بشعور صادق، المزيد من النجاحات لليو في بقية مسيرته الاحترافية".

وأضاف: "باريس سان جيرمان يتقدم بجزيل الشكر إلى الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات، والفائز باللونين الأحمر والأزرق بكأس الأبطال ولقبين في الدوري الفرنسي".

وقاد ليونيل ميسي، باريس سان جيرمان للتتويج ببطولة لقب الدوري الفرنسي للمرة الـ11 في تاريخه بعد تعادله مع مضيفه فريق ستراسبورج، 1-1، فى اللقاء الذى جمعهما مؤخرًا على ملعب "المينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة.









