منتخب مصر يخوض مرانه الأول بالمغرب استعداداً لمواجهة غينيا

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، مرانا اليوم علي الملعب الفرعي لإستاد الملعب الكبير بمراكش استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا في المباراة المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار .

اكتفى لاعبو النادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية و استشفاء عقب مشاركتهم أمس في مباراة الوداد المغربي والتتويج بدوري أبطال أفريقيا ، بينما خاض باقي اللاعبين مرانهم بشكل طبيعي تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب .

حضر مران منتخب مصر الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ، و حازم إمام عضو المجلس ورئيسى بعثة المنتخب في المغرب .

محمد صلاح

ويستعد منتخب مصر تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة قوية مع نظيره منتخب غينيا، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 .

وتحتاج كل من مصر وغينيا لضمان التأهل رسميًا إلى أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار إلى نقطة واحدة، ما يعنى أن التعادل يكفيهما للتأهل معا.

موعد مباراة مصر وغينيا و القناة الناقلة

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا مساء الأربعاء المقبل على الملعب الكبير بمدينة مراكش بالمغرب في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعه مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت المغرب.

وتُذاع مباراة مصر وغينيا من خلال قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة للبطولات الأفريقية.

قائمة مصر لمباراة غينيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمود كهربا- أحمد ياسر ريان - مصطفى محمد.