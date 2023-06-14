منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة غينيا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا في التاسعة مساء الأربعاء - بتوقيت القاهرة- ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار.

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شهد مران المنتخب تدريبات بدنية ثم تقسيمة وتسديد على المرمي في نهاية التدريب.

حضر المران الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد وصوله اليوم من كازابلانكا ، و الاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و حازم إمام عضو اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب الأول .

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره غينيا فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي .

ويستضيف الملعب الكبير بمدينة مراكش بالمغرب أحداث مباراة منتخب مصر وغينيا فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

ويحتاج كل من مصر وغينيا لضمان التأهل رسميًا إلى أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار إلى نقطة واحدة، ما يعني أن التعادل يكفيهما للتأهل معًا.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغينيا



مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023 تُنقل فقط وحصريًا عبر قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة مصر وغينيا من خلال قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة للبطولات الأفريقية.



ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

ويحتل المنتخب الوطني صدارة ترتيب المجموعة بـ 9 نقاط.

يليه المنتخب الغيني وصيفًا بالنقاط ذاتها.

مالاوي في الترتيب الثالث بـ 3 نقاط.

إثيوبيا رابعًا بـ 3 نقاط.



