موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بتصفيات أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة قوية مع نظيره منتخب غينيا، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 .

وتحتاج كل من مصر وغينيا لضمان التأهل رسميًا إلى أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار إلى نقطة واحدة، ما يعنى أن التعادل يكفيهما للتأهل معا.

موعد مباراة مصر وغينيا و القناة الناقلة

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا مساء الأربعاء المقبل على الملعب الكبير بمدينة مراكش بالمغرب في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعه مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت المغرب.

وتُذاع مباراة مصر وغينيا من خلال قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة للبطولات الأفريقية.

قائمة مصر لمباراة غينيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمود كهربا- أحمد ياسر ريان - مصطفى محمد.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا

من المنتظر أن أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا بإعتماده على طريقة 4-3-3 التي خاض بها كل مبارياته مع الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - ياسر إبراهيم - هشام صلاح

خط الوسط: محمود حمادة - مهند لاشين - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: عمر مرموش - محمود "كهربا" - محمد صلاح

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

مصر - 9 نقاط

غينيا - 9 نقاط

مالاوي - 3 نقاط

إثيوبيا - 3 نقاط