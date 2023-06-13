الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بوبو يقترب من الأهلي ويتحدث عن محطة الانضمام لـ منتخب مصر

بوبو
بوبو

اقترب النادي الأهلي من ضم  محمد رضا " بوبو"  لاعب فيوتشر لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية،  لتعويض رحيل حمدي فتحي  الذي يقترب أيضا من الرحيل للاحتراف بنادي الوكرة القطري.

وقال أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق: انتهاء النادي الأهلي من الاتفاق مع محمد رضا "بوبو" نجم فيوتشر، بديلًا للاعب حمدي فتحي، وذلك عبر حسابه “ فيسبوك ”.

كتب أحمد حسن: “خااااص.. الأهلي أنهى اتفاقه مع بوبو على كل التفاصيل.. يتبقى الاتفاق مع إدارة فيوتشر.. بوبو سيكون بديل حمدي فتحي في الأهلي”.

وقال "بوبو" في تصريحات تلفزيونية: "هناك مسؤولون من النادي الأهلي تواصلوا مع فيوتشر ومع وكيل أعمالي.

وأضاف بوبو: لدي العديد من العروض، لكن ردي دائما يكون أن الحديث مع إدارة فيوتشر لأن القرار يعود لهم، وهناك 4 مباريات متبقية في الدوري وكذلك مباراة نصف نهائي كأس الرابطة ولا يزال لدي 3 سنوات في عقدي مع فيوتشر.

وعلق بوبو على انضمامه لقائمة منتخب مصر الأول قائلا: أركز بشكل كبير في المباريات الأربع الاخيرة لفريقي، وكان لدي شعور أنني سأنضم لمنتخب مصر ".

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