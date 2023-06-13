بوبو يقترب من الأهلي ويتحدث عن محطة الانضمام لـ منتخب مصر

اقترب النادي الأهلي من ضم محمد رضا " بوبو" لاعب فيوتشر لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض رحيل حمدي فتحي الذي يقترب أيضا من الرحيل للاحتراف بنادي الوكرة القطري.

وقال أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق: انتهاء النادي الأهلي من الاتفاق مع محمد رضا "بوبو" نجم فيوتشر، بديلًا للاعب حمدي فتحي، وذلك عبر حسابه “ فيسبوك ”.

كتب أحمد حسن: “خااااص.. الأهلي أنهى اتفاقه مع بوبو على كل التفاصيل.. يتبقى الاتفاق مع إدارة فيوتشر.. بوبو سيكون بديل حمدي فتحي في الأهلي”.

وقال "بوبو" في تصريحات تلفزيونية: "هناك مسؤولون من النادي الأهلي تواصلوا مع فيوتشر ومع وكيل أعمالي.

وأضاف بوبو: لدي العديد من العروض، لكن ردي دائما يكون أن الحديث مع إدارة فيوتشر لأن القرار يعود لهم، وهناك 4 مباريات متبقية في الدوري وكذلك مباراة نصف نهائي كأس الرابطة ولا يزال لدي 3 سنوات في عقدي مع فيوتشر.

وعلق بوبو على انضمامه لقائمة منتخب مصر الأول قائلا: أركز بشكل كبير في المباريات الأربع الاخيرة لفريقي، وكان لدي شعور أنني سأنضم لمنتخب مصر ".