تقارير قطرية .. عرض خيالي لانتقال حمدي فتحي إلى الوكرة

بات حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيله شبه مؤكد عن المارد الأحمر، بعدما اقترب الوكرة القطري من الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية قطرية ، أن الساعات الأخيرة شهدت تطورات مثيرة حول انتقال حمدي فتحي للوكرة، عقب تقديم النادي القطري عرض قوي يتخطي حاجز الـ 100 مليون جنيه.

وأوضحت التقارير أن الوكرة تقدم بعرض قيمته تصل لـ 3.5 مليون دولار، من أجل الحصول على خدمات النجم المصري خلال الميركاتو الصيفي.

وشددت التقارير على أن الأهلي سيحصل على 3 مليون دولار كدفعة واحد، فيما ستكون الـ 500 ألف دولار بناءًا على نسبة اللاعب من المشاركة في المباريات، كما أن هناك نسبة من إعادة البيع ستكون موجودة في التعاقد.

وأكدت التقارير أن اللاعب لديه رغبة قويبة في خوض تجربة الاحتراف خلال الفترة المقبلة، بعد المسيرة الكبيرة مع المارد الأحمر والتي تكللت بعدد من البطولات اَخرها دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

الأهلي يتوج بدوري أبطال إفريقيا

نجح الأهلي في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، بعدما فاز على الوداد المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ونجح الأهلي في الفوز على الوداد المغربي في مباراة الذهاب بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري كبير.

بينما انتهت مباراة العودة بالتعادل الإيجابي 1/1، في الموقعة التي استضافها مركب محمد الخامس بالمغرب.

الأهلي يشارك في مونديال العالم

ضمن الأهلي مشاركته في مونديال العالم للأندية، والمقرر اقامته في الشهور القليلة المقبلة، بعدما توج بدوري أبطال إفريقيا.

وتعد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية هي التاسعة له في تاريخه والرابعة على التوالي في انجاز لم يحققه أي فريق في القارة السمراء.

ومن المقرر أن يلعب المارد الأحمر بطولة السوبر الإفريقي في الـ 11 أو 12 أو 13 أغسطس المقبل أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق لقب كأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي في النسخة الماضية، والتي نجح الأهلي في التتويج باللقب بركلات الترجيح.