منتخب مصر.. استقبال حافل للاعبي الأهلي بمطار مراكش(صور)

أبرزهم خالد الدرندلي وحازم إمام

منتخب مصر، استقبلت بعثة منتخب مصر لاعبو الأهلي بعد التتويج بدوري ابطال افريقيا لموسم 2022 ـ 2023 ، التحاقهم بباقي بعثة الفراعنه استعدادا لخوض مباراة هامة أمام منتخب غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 التي تقام فعالياتها في كوت ديفوار.

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منتخب مصر يستقبل لاعبي الأهلي بمطار مراكش(صور)

فيتوريا ومحمد هاني

فيتوريا ومحمد عبد المنعم

فيتوريا ومروان عطية

محمد الشناوي وأحمد عبد القادر

محمد الشناوي

ياسر ابراهيم وحمدى فتحى وأحمد عبد القادر

محمد الشناوى

حسين الشحات وكهربا

محمد الشناوي وأحمد فتوح

كهربا ومحمد صلاح

عبد المنعم وحسين الشحات

محمد صبحي وأحمد زيزو وعلى جبر

فتوح وزيزو

عبد المنعم

محمد صلاح وكهربا وتريزيجية

حازم إمام وحسين الشحات

خالد الدرندلى يستقبل لاعبي الأهلي بمطار مراكش

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره الغيني في المواجهة المرتقبة التى تجمع المنتخبين يوم 14 يونيو الجاري، في الجولة الخامسة من التصفيات.

نقطة واحدة تكفي منتخب مصر لضمان التأهل الى نهائيات أمم أفريقيا القادمة في كوت ديفوار، بعد اعتلاء الفراعنه صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، فيكفيه نقطة واحدة لحجز بطاقة التأهل.

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الخامسة

1- مصر ـ 9 نقاط

2- غينيا ـ 9 نقاط

3- مالاوي ـ 3 نقاط

4- إثيوبيا ـ 3 نقاط

وحسم منتخب مصر نتيجة مباراة الجولة الأولى في الظهور الأول لإيهاب جلال مدرب الفراعنه وانتصر على نظيره الغيني بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعه مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت المغرب.

وتُذاع مباراة مصر وغينيا من خلال قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة للبطولات الأفريقية.

قائمة منتخب مصر لمباراة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمود كهربا- أحمد ياسر ريان - مصطفى محمد.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - ياسر إبراهيم - هشام صلاح

في خط الوسط: محمود حمادة - مهند لاشين - أحمد سيد "زيزو"

في الهجوم: عمر مرموش - محمود "كهربا" - محمد صلاح

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

مصر - 9 نقاط

غينيا - 9 نقاط

مالاوي - 3 نقاط

إثيوبيا - 3 نقاط

في الجولة الأولى للتصفيات في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي يوم 5 يونيو 2022 في الظهور الأول لمدرب الفراعنة السابق إيهاب جلال.