ربيع ياسين : منتخب مصر مرشح لحصد لقب أمم إفريقيا ..وتوقعت تعادل الأهلي والوداد

صرح ربيع ياسين نجم الاهلى السابق قائلا " منتخب مصر سوف يصل الى كأس الامم الافريقية بنسبة 100% و نحن مرشحون لحصد لقب البطولة " .

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وأوضح ربيع ياسين خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس عبر برنامج ملعب البلدوزر الذى يقدمة مجدى عبد الغنى قائلا " تقيم البرتغالى روى فيتوريا سوف يتم خلال المشاركة فى بطولة كأس الامم الافريقية المقبلة ".

وأشار ربيع ياسين قائلا " لابد من توضيح طريقة لعب ثابته للاعبى المنتخب خلال المرحلة المقبلة و ذلك لمعرفة أسلوب للاعبين فى المباريات الكبيرة".

وتابع ربيع ياسين قائلا " لابد أيضا من أرسال رسالة الى الجمهور للاطمئنان على المستوى قبل منافسات بطولة كأس الامم الافريقية 2024 بكوت إيفوار " .

ربيع ياسين : توقعت تعادل الاهلى مع الوداد المغربى و التتويج الافريقى

كشف ربيع ياسين نجم الاهلى منتخب مصر الاسبق قائلا " توقعت تعادل الاهلى مع الوداد المغربى بهدفين لكل فريق و التتويج باللقب حيث ظهر الفارق بين اللاعبين منذ لقاء القاهرة " .

وأضاف ربيع ياسين خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس عبر برنامج ملعب البلدوزر الذى يقدمة مجدى عبد الغنى قائلا " شخصية لاعبى الاهلى ظهرت خلال 20 دقيقة فقط أثناء اللقاء مما حسم اللقب " .



موعد مباراة منتخب مصر وغينيا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا فى التاسعة مساء غد، الأربعاء، على الملعب الكبير بمدينة مراكش بالمغرب، فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.



وتحتاج كل من مصر وغينيا لضمان التأهل رسميًا إلى أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار إلى نقطة واحدة، ما يعني أن التعادل يكفيهما للتأهل معًا.



ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2023



مصر - 9 نقاط

غينيا - 9 نقاط

مالاوي - 3 نقاط

إثيوبيا - 3 نقاط