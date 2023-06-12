مانشستر سيتي يدخل سباق صفقة نجم تشيلسي

تدخل إدارة مانشستر سيتي سباق صفقة نجم تشيلسي التي ترقبه العديد من الأندية الكبيرة حول العالم لتدعيم صفوفها في خط وسط الفريق.

يرغب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع ماتيو كوفاسيتش لاعب خط وسط فريق تشيلسي في فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو الموثق بشبكة سكاي سبورت ، ان إدارة مانشستر سيتي قدمت عرضًا شفهيًا لجس نبض الكرواتي ماتيو كوفاسيتش للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي .

ونشر فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتغريدة تفيد رغبة مانشستر سيتي التعاقد مع نجم تشيلسي قائلا:" فتح مانشستر سيتي محادثات ملموسة للتعاقد مع ماتيو كوفاسيتش في الصيف. جرت مناقشات إيجابية مع معسكر اللاعب في الأيام القليلة الماضية حول الشروط الشخصية".

اتم حديثة :" تشيلسي منفتح على بيع كوفاسيتش كجزء من ثورة خط الوسط. سوف تستمر المحادثات قريبا".

يقترب تشيلسي التعاقد مع الفرنسي كريستوف نكونكو لتدعيم خط وسط الفريق الإنجليزي خلال فترة الميركاتو الصيفي .

وقد سبق قد أعلن فريق تشيلسي التعاقد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني الجديد لفريق تشيلسي خلفًا الإنجليزي لامبارد .

ويسعى فريق تشيلسي تدعيم فريق البلوز لتحسين مستوى الفريق حيث قدم مستوى سيئة خلال الموسم المنقضي، خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا، بجانب احتلال فريق تشيلسي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

عل الجانب الأخر،يقترب الجهاز الإداري بنادي الشباب السعودي من التعاقد مع مدير فني جديد في الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الإسباني الراحل مورينيو، الذي تولى المهمة خلفًا للمدرب الروماني ماريوس سوموديكا.

وكان نادي الشباب السعودي قد أنهى علاقته بالمدرب الإسباني فيسنتي مورينو، وذلك بعد موسم واحد فقط من توليه المهمة الفنية لشيخ الاندية السعودية، وبعد خسارة حميع البطولات عن الموسم المنتهي.

كان خالد البلطان رئيس نادي الشباب قد أعلن في وقت سابق رحيله عن الفريق بسبب صعوبة تحقيق البطولات، نظرًا لقلة الدعم المادي المقدم للفريق مقارنة بما تحصل عليه الأندية الأخرى مثل النصر والهلال والاتحاد.

مدرب عالمي يقترب من الشباب

أكدت تقارير أوروبية أن المدرب البرتغالي أندري فيلاش بواش المدير الفني السابق لأندية تشيلسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، أصبح ضمن المرشحين لتولي مهمة تدريب شيخ الأندية السعودية خلفًا لمورينيو.

ومن المتوقع أن يكون عقد بواش صاحب الـ45 عامًا مع الشباب لمدة موسم واحد فقط مع التجديد لموسم جديد، لكنه يطالب بالتعاقد مع لاعبين جدد في بعض المراكز للتقدم بالفريق أكثر في الموسم المقبل.