سحر بنزيما وكانتي السبب.. مستقبل مظلم لطارق حامد وحجازي باتحاد جدة

أصبح المستقبل مظلما خلال الأيام القليلة المقبلة مع نجمي منتخب مصر، طارق حامد وأحمد حجازي، وذلك بعد وصول بنزيما وكانتي رسميا لتدعيم اتحاد جدة السعودي.

وكان أحمد حجازي، رفقة طارق حامد، قد نجحا فى قيادة الاتحاد، لحصد لقب الدوري السعودي الموسم الحالي 2022 - 2023، وذلك بعد غياب 13 عاما.

وكشف الإعلامى خالد الغندور عن انتهاء علاقة طارق حامد مدافع وسط اتحاد جدة السعودى مع ناديه بالتراضى بعد تعاقد الفريق مع كانتى نجم تشيلسى الإنجليزى ، مؤكدا أن المدافع المصرى يمتلك عروض سعودية ولكن ليست من أندية القمة .

سرعة إعادة طارق حامد للزمالك

وطالب الغندور من مسئولي الزمالك سرعة إعادة طارق حامد بعدما تاكد جليا صعوبة تعويضه في المباريات المهمة بعد التعاقد مع أكثر من لاعب لم يكونوا على قدر المسئولية ولم يظهروا بالشكل المأمول طوال الموسم الحالي والذى خسر فيه الفريق الأبيض كافة البطولات المحلية والقارية .

الإصابة تهدد استمرار أحمد حجازي مع اتحاد جدة

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن غموض مستقبل نجم دفاع اتحاد جدة، أحمد حجازي، بعد الإصابة التى تعرض لها على مستوى الركبة، خلال مواجهة الفيحاء فى الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "الجزيرة" فإن أحمد حجازي يعانى من إصابة على مستوى الركبة، وسوف تحدد الفحوصات الطبية التى سوف يخضع لها، مستقبله مع اتحاد جدة، وذكرت أن التقارير الطبية ستحدد مستقبل قائد الاتحاد أحمد حجازي مع الفريق، حيث يعانى من إصابة في الركبة قد تجبر النادي على التعاقد مع مدافع جديد عوضًا عنه.

الاتحاد يتفق مع بنزيما وكانتي

ونجح الاتحاد فى التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، فى صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق ريال مدريد.

كما أنهي نادي اتحاد جدة السعودي إجراءات ضم اللاعب الفرنسي نجولو كانتي قادماً من تشيلسي الإنجليزى.

وأكدت قناة الإخبارية السعودية أن الاتحاد أتم ضم كانتي في صفقة قياسية تمتد لموسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث.

ويعتبر كانتي أحد أفضل لاعبي الارتكاز في العالم، وساهم بشكل رئيس في تتويج منتخب بلاده فرنسا بكأس العالم 2018م في روسيا، ويعتبر ثاني تعاقد للاتحاد بعد الفرنسي كريم بنزيما.