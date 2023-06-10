السبت 10 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

معلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

معلق مباراة مانشسترسيتي
معلق مباراة مانشسترسيتي وإنتر ميلان

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان مساء اليوم السبت على ستاد أتاتورك التركي الأولمبي ضمن نهائي  دوري أبطال أوروبا.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال

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سجل ألقاب إنتر ميلان قبل صدام مانشستر سيتي الليلة بنهائي دوري الأبطال

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث المباراة المرتقبة على ستاد أتاتورك مساء اليوم السبت الموافق 11 من شهر يونيو الجاري 2023، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعزدية ، 11 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

من المقرر ان تذاع مباراة بي ان سبورت القطرية مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان مساء اليوم وتعد القناة الناقلة الحصرية لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي تقام فيى أستنطبول.

معلق مباراة مانشستر سيتي و إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

من المقرر ان تسند شبكة بي أن سبورت الرياضية القطرية مهمة التعليق على نهائي دوري أبطال أوروبا  إلى المعلق التونسي عصام الشوالي على قناة بي ان سبورت بريميوم 1، بينما يعلق حسن العيدروس على قناة بي ان سبورت بريميوم، فيما بي ان سبورت k 4  بتعليق عصام الشوالي.

ويستضيف ملعب أتاتورك في إسطنبول مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان.

وفي حال فوز مانشستر سيتي على إنتر ميلان في النهائي وحصد اللقب سيتمكن من تقليص الفارق بين الأندية الإنجليزية والإسبانية في عدد البطولات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحلم مانشستر سيتي بتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعدما وصل للمباراة النهائية للمرة الثانية بينما يستهدف إنتر ميلان الفوز باللقب الرابع في تاريخه بعدما وصل للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة.

قائمة الأكثر فوزًا بدوري أبطال أوروبا

وتعد الأندية الإسبانية هي الأكثر تتويجًا بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 19 لقبًا.

وكان ريال مدريد قد فاز باللقب التاسع عشر للأندية الإسبانية في دوري أبطال أوروبا بعد تغلب على ليفربول بهدف دون رد في نهائي العام الماضي.

ويعتبر ريال مدريد هو الفريق الأكثر تتويجًا بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد رفع اللقب في 14 مناسبة ويأتي خلفه ميلان الإيطالي برصيد 7 ألقاب.

وفازت الأندية الإنجليزية بدوري أبطال أوروبا 14 مرة بينما توجت الإندية الإيطالية باللقب 12 مرة.

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