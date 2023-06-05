تشيلسي يتحرك لضم موهبة سبورتنج لشبونة قبل باريس سان جيرمان

في تحرك مفاجىء لدعم صفوفه فريقها في الموسم المقبل كثفت أدارة نادي تشيلسي الأنجليزي من مفاوضاتها مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لضم المهاجم الاورجوياني مانويل اوجارتي .

وكان مانويل اوجارتي الذي برز مع عملاق لشبونة هذا الموسم محط انظار عدد كبير من الاندية في مقدمته باريس سان جيرمان الذي اكدت مصادر كثيرة انهم تواصلوا مع مانويل اوجارتي وانه منحهم موافقته على الانتقال الى النادي الباريسي الا ان المفاجأة كانت دخول تشيلسي في مفاوضات ضم الاعب و محاولة تقدم عرض جيد لنادي سبورتنج لشبونة .

عرض تشيلسي الجديد من نوعه هو شراء حصة صغيرة في نادي سبورتنج لشبونة ضمن الصفقة لمحاولة التغلب على قواعد اللعب النظيف مثلما اكدت صحيفة الميرور الانجليزية .

وقالت الصحيفة الانجليزية ان الصفقة ربما تكلف تشيلسي 60 مليون يورو لضم مانويل اوجارتي .