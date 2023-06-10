الكشف عن تفاصيل عرض النصر للاعب ويليام كارفالو

دخل نادي النصر السعودي في مفاوضات مع إدارة نادي ريال بيتيس الإسباني، للحصول على خدمات اللاعب ويليام كارفالو، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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ويرغب العالمي في دعم صفوف فريقه بلاعب جديد بجوار لويس جوستافو، و ليكون ثاني الصفقات بعد كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، ووقع الاختيار على ويليام كارفالو.

النصر يطلب ضم ويليام كارفالو

وطلب نادي النصر الحصول على خدمات اللاعب ويليام كارفالو لمدة 3 سنوات، في عقد لمدة موسمين مع التمديد لموسم إضافي لصاحب الـ 31 عام.

ومن المتوقع أن يحصل اللاعب على راتب سنوي قيمته 50 مليون يورو، و التي تعادل تقريبًا 200 مليون يورو لمدة موسمين.

يريد نادي النصر تكرار ثنائية رونالدو وويليام كافالو والتي تكررت في المنتخب البرتغالي من قبل، و ينتظر العالمي موقف ريال بيتيس من رحيل لاعبه الذي نتهي عقده بنهاية شهر يونيو الجاري 2023.

شرط ريال بيتيس للموافقة على رحيل لاعبه للنصر

عرض نادي النصر مبلغ قيمته 5 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البرتغالي، لكن الفريق الإسباني رفض عرض العالمي وطلب الحصول على 7 مليون يورو من أجل السماح له بالرحيل.

ومن المتوقع أن يوافق ريال بيتيس على عرض النصر للانتقال للدوري السعودي خاصة وان الفريق الإسباني يريد تقليل رواتب اللاعبين في الموسم المقبل.

انتقل ويليام كارفالو لريال بيتيس في صفقة انتقال حر عام 2018 وبعقد يمتد لـ 5 مواسم تنتهي بنهاية شهر يونيو 2023.

وفي سياق متصل، تلقى نادي النصر عرض من نادي جالطة سراي التركي للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي اندرسون تاليسكا في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد تألقه الكبير مع النصر في السنوات الاخيره .

النصر وريال بيتيس في الموسم المقبل

يستعد نادي النصر للمشاركة في دوري أبطال آسيا بالموسم المقبل، و يريد التعاقد مع عدد من اللاعبين لدعم صفوفه، على الجانب الأخر انهى ريال بيتيس الدوري الاسباني محتلًا المركز السادس في جدول الترتيب و الذي يؤهله للمشاركة في بطولة الدوري الاوروبي بالموسم المقبل 2023 - 2024.

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