صراع سعودي على ضم عبدالكريم حسن

دخل اللاعب عبدالكريم حسن الظهير الأيسر لنادي الجهراء الكويتي ضمن حسابات الاندية السعودية، لدعم الجانب الأيسر لديها في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

أقرأ ايضًا..

ودخلت الأندية السعودية في مفاوضات خلال الساعات القليلة الماضية للحصول على خدمات اللاعب القطري عبدالكريم حسن لاعب نادي الجهراء الكويتي، والذي أصبح قريبًا من الانضمام لأحد أندية دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

واتفق الظهير الأيسر القطري الدولي عبدالكريم حسن مع عدد من أندية دوري روشن التي ترغب في دعم الجانب الأيسر، لكن لم يتم الكشف عن هوية الفريق الذي يريد الحصول على خدمات صاحب الـ 29 عامًا.

واكدت تقارير قطرية أن فريقي الهلال والنصر هم أكثر المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي، فهم أكثر فريقين يحتاجان للدعم بخبرات لاعب السد السابق.

الهلال والنصر يريدان ضم عبدالكريم حسن

يرغب نادي الهلال في الحصول على خدمات اللاعب عبد الكريم حسن لدعم الجانب الأيسر ولتعويض الغياب الطويل للاعب ياسر الشهراني بعد الإصابه في مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 قطر.

على الجانب الأخر وضع نادي النصر مركز الظهير الأيسر من المراكز التي تحتاج للدعم بلاعب أخر بجوار النجم الإيفواري جيسلان كونان، حتى لا تعاني الجهة اليسرى من نقص عددي في فترة تزاحم المباريات والمسابقات.

صدمة لـ عبدالكريم حسن

وقرر نادي السد القطري الاستغناء عن اللاعب القطري عبدالكريم حسن الظهير الأيسر للفريق، وذلك بعد سخرية الدولي من الجماهير القطرية التي انتقدته بسبب سوء نتائج منتخب قطر في كأس العالم 2022 بالدوحة.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد أعلن ايقاف اللاعب ومنعه من المشاركة في مباريات المنتخب لأجل غير مسمى جراء سخريته من الجماهير القطرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الاندية السعودية تراقب نجوم العالم

و وضعت الاندية السعودية عينها على عدد كبير من أبرز اللاعبين في القارة الاوروبية سعيًا منها للظهور ضمن أقوى دوريات العالم خلال فترة قصيره ومع حلول عام 2030، حيث رؤية المملكة العربية السعودية.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الالكترونية اضغط هنا