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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

روميلو لوكاكو يقترب من الدوري السعودي

لوكاكو
لوكاكو

 يقترب النجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، من الانتقال للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد انتقال كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما للنصر والاتحاد على الترتيب.

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 يخوض الدولي البلجيكي لوكاكو مواجهة مهمة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي يوم السبت المقبل، وبعدها سيحسم اللاعب وجهته المقبلة بالانتقال للدوري السعودي أو البقاء رفقة النيراتزوري.

 ما هى وجهة لوكاكو في الدوري السعودي؟

 تسعى أندية الدوري السعودي للتعاقد مع صفقة عالمية كما فعل النصر بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، والاتحاد بالتعاقد مع كريم بنزيما في انتقالات يونيو الجاري، وجاء الدور على أندية الهلال والأهلي.

 شهدت الفترة الأخيرة اجتماع لفهد بن نافل، رئيس الهلال السابق، ووليد بن طلال مع مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، والتي شهدت الحديث عن إبرام بعض الصفقات بين الطرفين وجرى الحديث حول كل من نجولو كانتي وروميلو لوكاكو.

 لوكاكو في حيره قبل نهائي دوري أبطال أوروبا:

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 يذكر أن لوكاكو يلعب لإنتر ميلان على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي، ويرغب النيراتزوري في إعادة شراء اللاعب مستقبلًا قبل العودة للبلوز أو الانتقال للدوري السعودي.

 من المقرر أن يلعب إنتر ميلان بقيادة لوكاكو أمام مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد أتاتورك الأولمبي في تركيا.

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