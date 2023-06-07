كانتي على أعتاب الإنضمام للدوري السعودي

كانتي

أصبح الفرنسي نجولو كانتي نجم تشيلسي على رادار الأندية السعودية مع اقتراب انتهاء عقده مع البلوز في نهاية الشهر الجاري.



وتلقى النجم الفرنسي، كانتي Kante، عرضا ضخما من نادي سعودي، بما يقارب 100 مليون يورو في الموسم.

وصل مبعوثين من الدوري السعودي، إلى العاصمة الإنجليزية، لندن، من أجل تقديم عرض للاعب الفرنسي، كانتي يتضمن حقوق الصور واتفاقات تجارية مميزة.



ويعطي نجولو كانتي الأولوية لتجديد عقده مع تشيلسي الإنجليزي، وسط اهتمام شديد من اتحاد جدة بطل الدوري السعودي، والهلال بطل الدوري في الموسم الذي قبله.





وسيصبح كانتي في حال إنضمامه إلى أحد فرق الدوري السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، والفرنسي كريم بنزيما الذي رحل عن ريال مدريد إلى اتحاد جدة.



مفاوضات مع 10 نجوم عالمية



وأكدت أحد المصادر المسؤولين عن التفاوض مع اللاعبين، أن هناك أكثر من 10 نجوم، فاز منهم ببطولة كأس العالم أو دوري أبطال أوروبا، تم التواصل معهم من أجل الإنضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.



وتابع، أن العرض القياسي للتوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 7 مرات، ضمن القائمة، بالإضافة للفرنسي هوجو لوريس، حارس توتنهام، وسيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان السابق، وأنخيل دي ماريا، ولوكا مودريتش، وكانتي، وبربيرتو فيرمينو، وجوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس.



وكان وزير الرياضة السعودي، عبدالعزيز بن تركي آل سعودي، أعلن في مؤتمر صحفي بالرياض استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في أندية الهلال والنصر، واتحاد جدة، والأهلي، من خلال تحويلها إلى شركات يمتلكها الصندوق، ومؤسسة غير ربحية لكل نادي بنسبة 70% للشركات المملوكة للصندوق الثري.

سيتولى وكيل أعمال اللاعب نجولو كانتي ملف انتقاله للدوري السعودي، وسيدخل في نقاش مع اللاعب لمعرفة وجهة نظره وموقفه حول الانتقال لفريق الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع نجولو كانتي كل من فريقي الاتحاد والنصر في الدوري السعودي لدعم وسط الميدان قبل الدخول في فترة الاعداد للموسم الجديد.



سبق للنجم الفرنسي أن لعب لأندية أبولون الفرنسي ثم ليستر سيتي الإنجليزي، وبعدها انتقل لصفوف نادي تشيلسي في عام 2016، وفاز اللاعب مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.





