الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

كوفاسيتش يقترب من مانشستر سيتي بدلًا من نجمه

ماتيو كوفاسيتش
ماتيو كوفاسيتش

يقترب النجم الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، من الانتقال لصفوف فريق مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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كوفاسيتش يقترب من مانشستر سيتي

يقترب كوفاسيتش لاعب تشيلسي من الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال للسيتزنس، قبل موسم من نهاية عقده مع البلوز، والذي ينتهي في يونيو من عام 2024، أي بعد عام من الآن.

ودخل السيتيزنس في مفاوضات مع إدارة نادي تشيلسي حول إتمام الصفقة، من المتوقع أن يتم حسم كافة التفاصيل كول الصفقة بعد نهائ دوري أبطال أوروبا الذي يجمع بين مانشستر سيتي وانتر ميلان، يوم السبت المقبل.

موقف كوفاسيتش من عرض مانشيتر سيتي 

يسعى كوفاسيتش لتغير فريقه الحالي وخوض تجربه جديه في الموسم المقبل، ويعتبر السماوي أفضل اختيار للاعب الذي يريد اللعب مع مدرب يعتمد على لاعبي الوسط في طريقة اللعب.

وتوصل اللاعب الكرواتي لاتفاق مع إدارة مانشستر سيتي على البنود الشخصية في عقده، وتبلغ قيمة صاحب الـ 29 عام السوقية الـ 20 مليون يورو.

شارك لاعب تشيلسي في الموسم الماضي مع البلوز في 37 مباراة، وتمكن خلالها من تسجيل هدفين ونجح في صناعة هدفين أيضًا.

جوارديولا يطلب دعم وسط الملعب

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ويرغب جوارديولا في دعم وسط ملعب فريقه تحسبًا لرحيل النجم الألماني التركي الكاي جوندوجان خلال الميركاتو الصيفي الحالي، والذي أصبح قريب للغاية من الانتقال لبرشلونة الإسباني.

بجانب احتمالية رحيل اللاعب الجزائري رياض محرز، والذي سيسمع للمدرب الاسباني للسيتيزنس بالدعم في مركز الجناح في يونيو الجاري.

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