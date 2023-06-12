كأس العالم للأندية.. جماهير الأهلى تدعم فريقها للمونديال بعد بطولة أفريقيا

توج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه مساء أمس على حساب الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقام في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليحجز مقعده في مونديال كأس العالم ممثُلا عن قارة أفريقيا بعد التتويج،

ووصلت صباح اليوم الإثنين، بعثة فريق النادي الأهلي، برئاسة كابتن حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، من الدار البيضاء مع كأس بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحتضن بجوار الـ 10 كؤوس في الجزيرة، مقر النادي الأهلي المصري.

ودعمت جماهير النادي الأهلي الفريق بعد حجز مقعد في مونديال كأس العالم 2023 ليصبح الفريق رقم 6 المتأهل للمونديال .

وسبق الأهلى مانشستر سيتى بطل أوروبا بـ24 ساعة فقط، بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف نظيف والتتويج بدوري أبطال أوروبا مساء السبت.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 فى السعودية، ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 أندية تأهل منها 6 حتى الآن، وهم الأهلى واتحاد جدة بطل الدورى السعودى، ومانشستر سيتى بطل أوروبا، وتنتظر القائمة انضمام بطل أمريكا الجنوبية وسيتم الإعلان عنه بعد نهائى كوبا ليبرتادوريس على ملعب ماراكانا فى البرازيل نوفمبر المقبل.

وجاءت قائمة الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية 2023 في السعودية كالتالي:

الأهلى – بطل أفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي (المضيف)

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

بطل أمريكا الجنوبية ؟