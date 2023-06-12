عواد يخضع لبرنامج تأهيلي على هامش مران الزمالك

حدد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجا تأهيلي خاص ومكثف لمحمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض، على خلفية معاناته من إصابة تعرض لها خلال وقت سابق شُخصت بـ "مزق" في عضلة السمانة، ليغيب بعدها عن مواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز والتي فاز بها الزمالك.







وقام محمد عواد بأداء بعض التدريبات العلاجية بجانب فقرة تأهيلية داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على هامش المران الصباحي اليوم الإثنين تحت قيادة أخصائي الأحمال والتأهيل البدني عمرو المطراوي.



ومن المقرر أن يقوم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض بإجراء فحوصات دورية للاعب خلال الفترة الحالية للوقوف على حالة الحارس حتى مرحلة التعافي من الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة مرتقبة أمام فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، والمقرر إقامتها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

مران مكثف وتعليمات فنية ..

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأداء تدريبات خططية وبدنية مكثفة على هامش المران الصباحي اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي الأبيض استعدادا للارتباطات المحلية المقبلة للأبيض

وركز الجهاز الفني للأبيض بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، على شرح عدد من الجمل الخططية للاعبيه لتنفيذيها الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.



وبعد محاضرة أوسوريو، شارك اللاعبون في تقسيمة فنية قوية داخل جزء من الملعب بتواجد الجميع، وتم خلالها تنفيذ الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها ومنحها في محاضرات نظرية.

وحرص أوسوريو المدير الفني رفقة مدحت عبد الهادي المدرب العام على منح لاعبي الزمالك التعليمات الفنية اللازمة بشكل متواصل.