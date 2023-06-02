تشيلسي يرفض عرضًا مغريًا لشراء ليفي كولويل

رفضت مسؤولو تشيلسي الانجليزي عرضًا مغريًا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني من نادى برايتون من أجل شراء ليفي كولويل قلب دفاع البلوز.

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وعاد كولويل لتوه من موسم مثير للإعجاب على سبيل الإعارة في برايتون ، والذي لم يكن الفريق الوحيد الذي يتتبعه.

ويتعرض تشيلسي لضغوط لبيع لاعبيه ، لكنه يقيّم لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا بدرجة عالية ويريده أن يكون جزءًا من فريق ماوريسيو بوكيتينو.

ذكرت شبكة "كوت أوف سايد" الإنجليزية، اليوم السبت، أن ليفى كولويل، موهبة نادى تشيلسى الشابة والمعار إلى نادى برايتون، أصبح الآن على رادارات أندية فى إيطاليا رغم من قلة وقت لعبه فى برايتون.



وأوضحت الشبكة نقلا عن تقارير إيطالية، أن كولويل يتم مراقبته الآن من قبل العديد من الأندية الإيطالية وعلى رأسهم ميلان ونابولى وأتالانتا حيث سعوا فى اتخاذ خطوة إيجابية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الأندية تحاول الحصول على خدماته فى يناير المقبل أو حتى الصيف على سبيل الإعارة، فى حين هناك تقارير تقيد بأن كولويل يأمل أن يمنحه تشيلسى فرصة الموسم المقبل، خاصة بعد وصول المدرب الجديد جراهام بوتر.

ووقع بوتر مع كولويل من أجل برايتون خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قبل أن يغادر إلى تشيلسى، لذلك من الواضح أنه يرى شيئًا ما فى المدافع الشاب.

وأمضى كولويل الموسم الماضى على سبيل الإعارة فى هدرسفيلد حيث غاب عن الصعود إلى الدورى الإنجليزى الممتاز.

وحقق كولويل المعار من صفوف تشيلسي نجاحا كبيرا مع برايتون هذا الموسم، وبرز كواحد من أفضل المدافعين الذين يلعبون بالقدم اليسرى.

مع ذلك، أوضحت "سكاي سبورتس" أن تشيلسي رفض العرض المقدم، مع عدم وجود خطط لدى النادي اللندني لبيع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما.

وخاض كولويل 17 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع برايتون، ليصبح جزءا أساسيا من نظام المدرب روبرتو دي زيربي المرن، الذي يبني الهجمة من الخلف.

وقال كولويل في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بتويتر: "لا أعرف ما الذي سيحدث في تشيلسي، ما زلت هنا حتى نهاية الموسم، وأنا فقط أركز على ذلك، سنرى ما سيحدث".

وأضاف: "لقد فعل نادي برايتون الكثير من أجلي، ولقد وضعوا ثقتهم بي عندما لم يفعل الآخرون ذلك".