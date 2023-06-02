هاري كين صفقة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي بعد اجتماع بيريز وأنشيلوتي

استضافت المدينة الرياضية الديبيباس في العاصمة مدريد اجتماعا بين فلورنتينو بيريز، المدير العام لجوزيه أنجيل سانشيز، وكارلو أنشيلوتي لتأكيد بقاء الأخير في ريال مدريد قبل الموسم المقبل.

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صفقات ريال مدريد المنتظرة في الميركاتو الصيفي

واحتل لاعبون مثل ماركو أسينسيو وداني سيبايوس ولوكا مودريتش وفران جارسيا وجوسيلو وجود بيلينجهام وأندريه لونين وناتشو فرنانديز والتوقيع المحتمل لهاري كين عناوين الصحف هذا الأسبوع، بينما هناك إجماع في النادي على ضرورة التعاقد مع لاعب آخر لتقوية الهجوم.

كما يجدر التفكير في وصول إندريك في صيف 2024 وإمكانية التعاقد مع لاعب آخر الصيف المقبل ، عندما ينتهي عقد كيليان مبابي، فيما تأتي الأولوية لمعالجة قضية المهاجم بغض النظر عن مستقبل كريم بنزيمة.

يعتبر وصول جوسيلو ليحل محل ماريانو دياز خطوة إلى الأمام ، لكن المدرب وقادة النادي يعتقدون أن هناك حاجة إلى المزيد.

إن إحجام إيدن هازارد عن الرحيل يجعل الأمور أكثر تعقيدًا، لكن إمكانية توقيع مهاجم ليست مستبعدة.

حدد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد مطالبه لدعم الميرنجي في الميركاتو الصيفي المقبل 2023، والتي جاءت في عدة مراكز تحتاج للدعم حتى تعود البطولات باستمرار.



يعاني كريم بنزيما من هبوط كبير في المستوى مؤخرًا بجانب عدد من لاعبي الفريق، والتي تسبب في الخروج من دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي على يد مانشستر سيتي، بالإضافة إلى خسارة بطولة الدوري لصالح غريمه التقليدي برشلونة، وهو ما جعل أنشيلوتي يقرر التعاقد مع عناصر جديده.

خطة أنشيلوتي لدعم ريال مدريد



وضع أنشيلوتي خطة لدعم وتطوير الفريق في الفترة المقبلة وقبل الموسم المقبل، ومن بين أهدافه هو تطوير مستوى اللاعبين الشباب في الفريق للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة بجانب التعاقد مع لاعبين على مستوى عالي لدعم مراكز الهجوم وصانع اللعب ووسط الملعب، بالإضافة إلى مركز قلب الدفاع.



ووضع الميرنجي في أولوياته وفقًا لخطة أنشيلوتي التعاقد مع جود بيلينجهام لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند، والذي يقدم مستوى جيد في الموسم الحالي مع أسود الفيستيفاليا.

كما قرر النادي الإسباني ضم لاعب بديل لكريم بنزيما في الصيف المقبل، وقد يكون البديل هو فيرمينيو أو أحد اللاعبين الشباب في النادي حال التعاقد مع جناح سوبر ستار.

يتبقى لريال مدريد 4 مواجهات على ختام منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي، والذي خسره لصالح العملاق الكتالوني، ويمتلك الفريق 71 نقطة بفارق 14 نقطة عن برشلونة بطل النسخه الحالي 2022-2023، ويعاني كارلو أنشيلوتي أيضًا من هجوم جمهور الميرنجي عليه.

