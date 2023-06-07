الأربعاء 07 يونيو 2023
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ريال مدريد يضم بيلينجهام في صفقة قياسية

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

أعلن فريق بوروسيا دورتموند الألماني انتقال اللاعب الانجليزي جود بيلينجهام لنادي ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في انتظار الاعلان الرسمي من قبل الميرنجي.

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جود بيلينجهام هو أولى صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ساعات من رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما للاتحاد السعودي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

تفاصيل عقد بيلينجهام مع ريال مدريد

ضم الميرنجي بيلينجهام نجم فريق بوروسيا دورتموند في بلغت قيمتها 103 ملايين يورو، بجانب المتغيرات والتي تصل نسبتها إلى 30% من المبلغ الأساسي.

ومن المقرر أن يوقع النجم الالماني لريال مدريد على عقد لمدة 6 واسم، على أن ينتهي عقد جود بيلينجهام مع ريال مدريد في عام 2029.

وعن راتب اللاعب الانجليزي مع الميرنجي فإنه سيحصل على راتب سنوي قدره 10 مليون يورو في الموسم الأول، ويرتفع الراتب السنوي حتى 12 مليون مع مرور المواسم مع الملكي.

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وبدأ الميرنجي في التخلي عن نجوم الفريق الأول بداية من كريم بنزيما، ثم رحيل اللاعب البلجيكي ايدين هازارد، وقد تشهد الفترة المقبلة التخلي عن ناتشو الذي بدأ في البحث عن عروض خارجيه، بجانب وجود اهتمام كبير من الأندية حول العالم بالحصول على توقيع النجم الكرواتي لوكا مودريتش.

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