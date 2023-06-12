مانشستر سيتي يوجه رسالة للأهلي بعد التتويج بلقب إفريقيا: نراكم في السعودية قريبا

هنأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي النادي الأهلي بتتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه.

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وكتب نادي مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " تهانينا للنادي الأهلي المصري ‎ على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال أفريقيا ..نراكم في المملكة العربية السعودية "

تفاصيل تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمره الحادية عشر في تاريخه بعد تعادله مع الوداد المغربي بتتيجة 1-1 في المباراة النهائية من البطولة.

وتقدم الوداد بالهدف الأول في المباراة عن طريق يحيى عطية في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

ثم نجح المارد الأحمر في إدراك التعادل بالدقيقة 77 عن طريق محمد عبد المنعم.

في سياق متصل حصد مانشستر سيتي بنجمته الأولى في تاريخه منذ مشاركاته في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما وصل للنهائي في عام 2021 لكنه خسر أمام تشيلسي بهدف نظيف، وكان قد وصل مرتين لنصف النهائي، مرة مع مدربه مانويل بيليجريني قبل قدوم بيب جوارديولا في الموسم الذي يليه ليتولي قيادة السيتي.

وكانت المرة الثانية التي وصل فيها السيتي لنصف النهائي، الموسم الماضي، بعدما سقط أمام ريال مدريد بريمونتادا شهيرة.



وتوج فريق مانشستر سيتي لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف دون رد في المباراة النهائية والتي جمعت بينهما اليوم على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا.





والجدير بالذكر مانشستر سيتي قد تأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد الإسباني، بينما تأهل فريق إنتر ميلان على حساب مواطنه إي سي ميلان.