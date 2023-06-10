مراكز الشباب تشكو من تعنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة

تقدم عدد من مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، متهمة مدير المديرية أحمد عبد الوكيل بالتعنت.

تفاصيل شكوى مراكز الشباب جاءت بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها إدارات المراكز، وذلك في ظل عدم انعقاد لجنة الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة في الجيزة، الأمر الذي أدى إلى تأخير الرد على طلبات المراكز للطرح الاستثماري.

وطالبت مراكز الشباب وزير الشباب والرياضة بالتدخل لإنهاء الأمر، ومحاسبة مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، في ظل مسؤوليته على تفاقم المشكلة بين المديرية ومجالس الإدارات، وفق الشكاوى.

إطلاق أول برنامج تثقيفي لأطفال مراكز الشباب



إنطلاقًا من البروتوكول المبرم بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مودة لتطوير مساجد آل البيت، قام قطاع التنمية المجتمعية بالمؤسسة، بالتعاون مع الوزارة؛ بإطلاق أول برنامج تثقيفي لأطفال مراكز الشباب، وكانت أول محطة مركز شباب الإمامين والتونسي، الذي يخدم قاطني مناطق الإمامين والخليفة والقلعة والسيدة عائشة، لاسيما وأعمال التطوير الضخمة التى تقوم بها الآن مؤسسة مودة لمسجد عروس آل البيت "السيدة عائشة"، وذلك اتساقًا مع إستراتيجياتها بأن الإنسان دائمًا قبل البنيان.

وجاء تنفيذ هذا البرنامج التثقيفي التنموي الموسع بعد تنسيق ودعم من مسئولي وزارة الشباب والرياضة، بالإدارة المركزية لتنمية الشباب، ومديرية الشباب والرياضة لمحافظة القاهرة.

هذا وجاءت أول زيارة ميدانية لمجموعة من الأطفال رفقة أسرهم باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأهداف المرجوة وضمن الشرائح المستهدفة أيضًا في ملف التنمية الواسع إلى متحف القوات الجوية المصرية، الذي يعد صرحًا تاريخيًا وثقافيًا متكاملًا يمتلك بين جنباته ليس فقط معرض الطيارات المتنوعة وتاريخها وأعمالها وقصص وأساطير عن سلاح الجو المصري وأبطاله، وحسب، وإنما أيضًا لما يمتلكه من أدوات عصرية قادرة أن تحاكي وتضع رواده داخل الحدث بالإضافة إلى نخبة من المرشدين على قدر كبير من الاحترافية فى توصيل ما يمتلكه هذا الكيان الكبير من معلومات لاسيما إلى الأطفال.

في كلمته، أثني اللواء مجدي دويدار، مدير متحف القوات الجوية المصرية، على هذه الزيارة وأعلن عن دعم المتحف الكامل لهذا البرنامج ولجميع المساعي التي من شأنها أن تبني الطفل المصري بناءً ثقافيًا وفكريًا سليمًا والذي هو اللبنة الأولى في بناء الأسرة المصرية، وأشار إلى أن تعظيم الانتماء إلى الأوطان يبدأ من عند الطفل حال وعيه بقيمة وطنه وما يمتلكه من مقومات وما يقدم له من تضحيات من جميع فئاته على أصعدة مختلفة.







