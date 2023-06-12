كأس العالم للأندية.. الأهلي ومانشستر سيتي أبرز الأندية المشاركة بالمونديال

ضمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المشاركة في نسخة كأس العالم للأندية الموسم المقبل 2024، والتي تحتضنها السعودية بمشاركة فريق الإتحاد السعودي ومانشستر سيتي.

وحقق النادي الأهلي مساء أمس الأحد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه بعد تغلبه على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تستضيف السعودية النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

وضمنت حتي الأن 6 أندية المشاركة في النسخة المقبلة وهي:

الاتحاد السعودي.. بطل الدوري السعودي (ممثل البلد المضيف).

أوراوا ريد دياموندز الياباني.. بطل آسيا.

أوكلاند سيتي النيوزلندي.. بطل أوقيانوسيا.

كلوب ليون المكسيكي.. بطل كونكاكاف.

مانشستر سيتي الإنجليزي.. بطل أوروبا.

الأهلي المصري.. بطل إفريقيا.

ويتبقي مقعد وحيد من بطل أميركا الجنوبية، إذ تُلعب في الوقت الحالي مباريات دور المجموعات من كأس ليبرتادوريس.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم الإثنين، على الأراضي المصرية، بعدما وصلت منذ قليل إلي مطار القاهرة، قادمة من المغرب، وذلك بعد خوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه.

يتربع النادي الأهلي على قمة أندية القارة الإفريقية بعد التتويج بالبطولة مساء أمس للمرة الـ11 في تاريخه، أي أكثر من ضعف من يليه في الترتيب، فقد فاز كل من مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري بخمسة ألقاب لكل منهما، ثم الترجي أربعة ألقاب، يليه كل من الرجاء والوداد المغربيان وهافيا كوناكري الغيني وكانون ياوندي الكاميروني بثلاثة ألقاب لكل منهم.

وعبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على الوداد المغربي في مجموع لقاءي الذهاب والعودة ‏بنهائي البطولة.‏

وقال كولر: «المهم أن الفريق حقق الفوز باللقب الإفريقي من خلال الفوز بهدفين لهدف في ‏مباراة الذهاب باستاد القاهرة والتعادل بهدف لمثله في مباراة العودة بالمغرب بنهائي البطولة».‏

وأضاف: «عقب انتهاء المباراة الأولى أمام الوداد في القاهرة تحدثت مع اللاعبين داخل غرف ‏الملابس مباشرة وطالبتهم بالتسجيل في المغرب، وبين شوطي مباراة العودة على مركب محمد ‏الخامس كان حديثي مع اللاعبين ينصب على ضرورة التسجيل، وهو ما تحقق ونجح الفريق ‏في الفوز باللقب».‏