الدوري المصري.. موعد مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

يتقابل فريقا سموحة وسيراميكا كليوباترا مساء اليوم، على استاد الإسكندرية فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023.

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موعد مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

وتنطلق صافرة أحداث مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ضمن منافسات مسابقة الدوري العام المصري في جولته الـ 31.

القنوات الناقلة لمباراة سموحة و سيراميكا كليوباترا

وتذاع مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا مساء ضمن منافسات مسابقة الدوري العام المصري في جولته الـ 31، على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

موقف الفريقين قبل صدام الليلة في الدوري المصري

ويدخل فريق سموحة مباراة سيراميكا اليوم محتلا المركز العاشر برصيد 35 نقطة، فيما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة بجدول ترتيب المسابقة.

حقق فريق فيوتشر فوزاً مهماً على ضيفه إنبي بهدف مقابل لا شئ في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

فيوتشر يفوز على إنبي ويتمسك بالمركز الثالث في الدوري

وجاءت أحداث المباراة مثيرة وحماسية من الجانبية منذ الدقيقة الأولى، وشهدت أحداث الشوط الأول العديد من الفرص في ظل التوجه الهجومي لكلا المدربين علي ماهر وتامر مصطفى.

وأهدر كالوشا قلب دفاع انبي أخطر فرص الشوط عندما ارتدت كرته الرأسية من عارضة فيوتشر الذي وصل لمرمى إنبي باكثر من كرة خطيرة بفضل التحركات المستمرة للمزعج أحمد عاطف.

ووتلقى فيوتشر ضربة قوية بعد إصابة حارسه محمود حمدي ليشارك بدلاً نه أحمد يحيى مع بداية الشوط الثاني. وبدأ الفريق البترولي الشوط الثاني بقوة بعدما سجل الظهير أحمد عيد هدف التقدم قبل أن يتم الغاءه بعد العودة لتقنية الفار بداعي التسلل.

وجاء الرد سريعا من فيوتشر بعد انفراد لأحمد عاطف نجح من خلاله في تسجيل هدف المباراة الوحيد.

حاول إنبي الذي ضغ بكل قوة بحثاً عن تدعيل النتيجة الا أن الدفاع المتكتل لفيوتشر تحمل أعباء اللقاء حتى أطلق الحكم صافرة النهائية معلناً فوز فيوتشر بنتيجة 1-0.

بهذه النتيجة رفع فريق فيوتشر رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إنبي عند 39 نقطة في المركز التاسع.