الدوري المصري.. التشكيل المتوقع لمباراة طلائع الجيش وسموحة الليلة

يواجه فريق طلائع الجيش، نظيره سموحة، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على إستاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة الـ 30 ببطولة الدوري المصري.

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تشكيل طلائع الجيش المتوقع أمام سموحة في الدوري المصري

في حراسة المرمى: محمد شعبان

في خط الدفاع: محمد فتح الله، أحمد أيمن منصور، خالد سطوحي

في خط الوسط: أحمد عبدالرحمن «زولا»، فريد شوقي، محمد شحاتة، على حمدي، أحمد متعب

في الهجوم: كريم طارق، بول جوليوس، أحمد سمير

تشكيل سموحة المتوقع لمباراة طلائع الجيش في الدوري

في حراسة المرمي:عمر صلاح.

في الدفاع: أحمد شوشة، بركات حجاج، أحمد جمال، مالك بعيو

في الوسط: دوكو دودو، محمد سعيد مكرونة، حسين فيصل بنجامين بواتنج.

في الهجوم: حسام حسن، مصطفى سعد" ميسي ".

موعد مباراة طلائع الجيش وسموحة في الدوري المصري



ويتقابل طلائع الجيش ونظيره سموحة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، إستاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة الثلاثين ببطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش وسموحة

وتذاع مباراة طلائع الجيش وسموحة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري لموسمها الحالى 2022 ـ 2023.

و يدخل فريق طلائع الجيش مباراة اليوم أمام سموحة محتلا المركز قبل الأخير ويقترب من شبح الهبوط ،وهو ما دفع إدارة النادى لاسناد المهمة رسميا لـ عبدالحميد بسيونى مديرا فنيا بدلا من عماد النحاس، على أمل إنقاذ الفريق من الهبوط.

وفى المقابل، يخوض فريق سموحة مواجهة اليوم في المركز العاشر بجدول الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة، وفاز في 8 مباريات، ولعب 11 تعادلًا وخسر 10 مباريات، فيما سجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقوا 33 هدفًا.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 62 نقطة

2- بيراميدز 61 نقطة

3- فيوتشر 54 نقطة

4- الزمالك 50 نقطة

5- المقاولون العرب 42 نقطة

6- فاركو 41 نقطة

7- المصري البورسعيدي 40 نقطة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة

9- إنبي 39 نقطة

10- سموحة 35 نقطة

11- البنك الأهلي 34 نقطة

12- الإسماعيلي 33 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

14- أسوان 31 نقطة

15- غزل المحلة 31 نقطة

16- الداخلية 28 نقطة

17- طلائع الجيش 26 نقطة

18- حرس الحدود 19 نقطة

وفاز فريق بيراميدز على نظيره فيوتشر بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة بسط بيراميدز سيطرته على وصافة الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 61 بفارق نقطة واحدة عن الأهلي متصدر الترتيب، في حين يظل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

كما حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة فريق فاركو ونظيره سيراميكا كليوباترا بذات الجولة بالمسابقة.

وبتلك النتيجة سيراميكا كليوباترافى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 30 مباراة ، ويأتي نظيره فاركو في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 30 مباراة.