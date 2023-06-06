إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية بالأسماء

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء حادث تصادم علي طريق 136 الإسماعيلية الزقازيق.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنري ابراهيم معاون المحافظة ورئيس الشبكة الواطنية للطوارئ السلامة بإقليم القناة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارة رقم

( 5473 ط ل ن ) مع سيارة (6753 ط ل ي) ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة كلا من خضرة سليمان سليمان 55 عاما مقيمة عزبة غنيم المحسمة الجديدة مصابة اشتباه كسر بالقدم اليمني، واسماء محمد عواد 33 عاما مقيمة حي السلام

الإصابة اشتباه كسر بالقدم اليسرى و سحجات وكدمات بالجسم، ويوسف منصور احمد 25 عاما مقيم الحكر الإصابة اشتباه خلع بالكتف الأيمن مع سحجات وكدمات بالجسم، وعبد الرحمن هاني رمضان

السن 24 عاما مقيم كيلو 2

الإصابة اشتباه كسر بالفقرات العنقية، ومحمود مصلحي عبدالله

السن 23 عاما مقيم حي السلام

الإصابة جرح في الحاجب الايسر 2سم سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل جميع المصابين لقسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم ورعايتهم طبية، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول تفاصيل وملابسات الحادث.