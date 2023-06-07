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الأربعاء 07 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

سموحة يواجه سيراميكا كليوباترا.. وغزل المحلة يلتقي المصري أبرز مواجهات الدوري اليوم

الدوري المصري
الدوري المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة مواجهة مرتقبة مع نظيره المصري البورسعيدي، فى المباراة التي تجمعهما بالجولة الحادية والثلاثين ببطولة الدوري لموسم 2022 ـ 2023.

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ويلتقي غزل المحلة مع نظيره المصري البورسعيدي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب.

 ويتواجد غزل المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثامن برصيد 40 نقطة.

 

وعلى الجانب الأخر، يلعب فريق سموحة تحت القيادة الفنية لـ أحمد سامي المدير الفني، مع نظيره سيراميكا كليوباترا بقيادة حلمي طولان مدرب الفريق، الليلة على استاد الإسكندرية فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023.


وتنطلق صافرة صافرة أحداث مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ضمن منافسات مسابقة الدوري العام المصري في جولته الـ 31.

ويدخل فريق سموحة مباراة سيراميكا اليوم محتلا المركز العاشر برصيد 35 نقطة، فيما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة بجدول ترتيب المسابقة.

ترتيب الدوري المصري 

1- بيراميدز  64 نقطة 
2-الأهلي 62 نقطة 
3- فيوتشر  57 نقطة 
4- الزمالك  53 نقطة 
5- المقاولون العرب  42 نقطة 
6- فاركو  41 نقطة 
7- المصري البورسعيدي  40 نقطة 
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة 
9- إنبي 39 نقطة 
10- سموحة  35 نقطة 
11- البنك الأهلي  34 نقطة 
12- الإسماعيلي  33 نقطة 
13- سيراميكا كليوباترا  32 نقطة 
14- أسوان  31 نقطة 
15- غزل المحلة  31 نقطة 
16- طلائع الجيش  29 نقطة 
17- الداخلية  28 نقطة 
18- حرس الحدود  19 نقطة 

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