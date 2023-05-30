رئيس محلية قوص يلتقي بموظفي المركز التكنولوجي لبحث منظومة أداء العمل

عقد دكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص ، اليوم، اجتماعا مع مدير وموظفي المركز التكنولوجي، لبحث آليات تطوير الاداء بالمركز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة المواطنين.

ثمن رئيس المركز في بداية حديثه من اهمية الدور المنوط بالمراكز التكنولوجية التي اقامتها الدولة في تحقيق مبادئ الحوكمة والشمول المالي وتعزيز مبادئ الشفافية في تعامل الموظف العام مع متلقي الخدمة، من خلال منظومة الكترونية، تعتمد علي اداخال واخراج معطيات بطريقة ممكينة للقضاء علي كل مظاهر الفساد .

وحث رئيس الوحدة الدكتور قدري الشعيني العاملين بالمركز بضرورة التيسير علي المواطنين وحسن استقبالهم والتحلي بروح الفريق اثناء تنفيذ المهام المؤكلة اليهم لتحقيق أفضل مستوي من الخدمة، مشيرا إلى ضرورة الإستمرار في تنمية مهارات العاملين بالمركزوتقديم الدورات والتدريبات اللازمة لهم وصقل خبراتهم بما ينعكس بالايجاب على منظومة الأداء بالمركز، موجها القيادات التنفيذية بالوحدة بتدعيم المركز بكافة الإمكانيات اللازمة وازالة اي معوقات تقف أمام العاملين به لتقديم الخدمة على النحو المطلوب.